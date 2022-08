Flashback 2 : La sortie du jeu d’aventure en 2.5D est repoussée, rendez-vous en 2023

Officialisé en 2021 et présent lors de la dernière édition du Summer Game Fest, Flashback 2, la suite du célèbre titre de Paul Cuisset commercialisé il y a déjà environ 30 ans n’arrivera finalement pas comme prévu l’hiver prochain sur PC, PlayStation 4, PlayStation 5, Xbox One, Xbox Series X|S, et Nintendo Switch. Microids a annoncé que le jeu d’aventure de science-fiction en 2.5D sortira en 2023.

Les nouvelles péripéties de Conrad attendront 2023

Comme expliqué sur Twitter, l’éditeur français « a pris la décision de décaler le lancement du jeu en 2023 » pour des raisons inconnues et qu’une « date de sortie plus précise sera communiquée ultérieurement » sans plus de précisions. Notez également que, toujours d’après Microids, l’équipe de développement « travaille dur pour offrir aux joueurs une aventure à la hauteur de cette licence à la renommée internationale depuis 30 ans. »

Rendez-vous donc en 2023 pour découvrir la suite du périple de Conrad et de ses amis dans Flashback 2 sur PC et consoles.