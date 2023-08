Flashback 2 nous présente la ville de New Washington en vidéo

Parmi tous les projets Microids annoncés pour cette fin d’année, et c’est peu dire qu’il y en a beaucoup, il y en a un qui fait l’objet d’une attente de plusieurs années : Flashback 2. Une licence qui va ressusciter avec un nouvel épisode ambitieux, qui promet de marier les sensations de l’époque à des fonctionnalités et des contrôles plus modernes. Afin que les joueurs et joueuses se familiarisent plus facilement avec cet univers, que l’on a connu il y a maintenant plus de trente ans, l’éditeur nous présente aujourd’hui la ville de New Washington qui servira de décor au jeu.