Fire Emblem Shadows : un jeu mobile façon Among Us disponible dès maintenant, on l'a brièvement testé pour vous

En plein TGS 2025 et en pleine période de State of Play chez Sony, Nintendo s’est permis un petit « shadow drop » sur mobile. À en croire cette sortie presque discrète, on pourrait presque parler d’une sortie honteuse. Le titre combine tactique en temps réel et déduction sociale. Pour faire simple, il s’agit d’un Among Us-like dans l’univers de Fire Emblem.

