Fire Emblem Shadows : un jeu mobile façon Among Us disponible dès maintenant, on l’a brièvement testé pour vous

Fury Emblem

Même si le mélange des genres parait assez hasardeux, Fire Emblem Shadows se permet une nouvelle aventure avec le succès de Fire Emblem Heroes. Le concept de ce spin off en « free to start » se résume ainsi : dans chaque bataille, vous évoluez avec trois alliés. L’un d’eux est secrètement un disciple de l’ombre qui cherche à saboter le groupe. Vous pouvez choisir d’incarner un disciple de la lumière, dont l’objectif est de démasquer le traître, ou le disciple de l’ombre lui-même.

Après le premier affrontement, un vote a lieu pour désigner le suspect. L’issue de ce scrutin influence directement la difficulté ou les conditions du combat suivant, rendant chaque décision cruciale pour la progression. Avant chaque bataille, les joueurs sélectionnent armes et compétences magiques, tandis que les objets récupérés peuvent être achetés, vendus ou échangés avec les autres contre de l’or.

Nous l’avons installé dans la foulée et précisons que les combats sont largement automatisés : les déplacements et les tours de chaque camp se déroulent seuls. On n’intervient que pour lancer une attaque ou un sort en glissant son action sur la case visée. Le tutoriel propose d’incarner aussi bien un adepte de la lumière qu’un traître. Déceler le traître octroie, par exemple, une résurrection supplémentaire en cas de défaite. Ensuite, il faut progresser dans l’un des deux camps à travers des matchs multijoueurs, même si un mode histoire est également présent.

Pour être honnête, le gameplay semble assez répétitif et manque de la profondeur tactique propre à la série, en dehors (peut-être) de la personnalisation. Il faut tout de même avouer que les cinématiques et le chara-design sont agréables à l’œil, avec des personnages qui plairont aux amateurs d’humains dotés de caractéristiques animales (oreilles, queue, etc.).

La progression permet de gagner de nouveaux équipements, des âmes et des aptitudes, également accessibles via un bazar contre de l’or gagné en combat. L’avancée dans l’histoire débloque de nouveaux disciples, les personnages jouables. Côté modèle économique, on retrouve un battle pass gratuit et une déclinaison premium payante. Des tenues cosmétiques pour vos disciples sont également disponibles à l’achat.

Fire Emblem Shadows est disponible dès maintenant sur iOS et Android.