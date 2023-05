Final Fantasy XVI : Voici pourquoi il n’y aura ni patch Day One ni DLC, et pourquoi le jeu est exclusif PS5

Pas de DLC ni de patch, pour de bonnes raisons

Tout d’abord, deux détails retiennent notre attention, à savoir que Square Enix ne prévoit pas de DLC pour le jeu, ni de patch Day One. Autant dire que dans le premier cas, c’est plutôt rare ces derniers temps, mais dans le second, c’est presque une anomalie dans le milieu (même si on aimerait que cela soit la norme).

Chez Game Informer, Naoki Yoshida explique pourquoi l’équipe n’a pas prévu de DLC pour ce Final Fantasy XVI :

« Nous demandons aux joueurs de payer le prix fort pour cette expérience, et donc nous voulons une expérience qui va égaler le montant d’argent que les joueurs vont payer et nous voulons qu’ils aient une satisfaction égale à ce qu’ils ont payé ou même plus que ça. »

Malgré tout, Yoshida ne met pas de côté l’éventualité qu’un DLC puisse être considéré plus tard, voire un spin-off, si la demande est très forte, mais pour l’instant, rien n’est prévu. Il explique que le studio veut se concentrer sur le jeu en le voyant comme une expérience complète.

Le producteur indique également que même si le jeu est passé gold depuis fin mars dernier, aucun patch Day One n’est actuellement en préparation. Yoshida explique avoir confiance en la version finale du jeu et pense qu’un titre de ce genre doit être prêt pour la sortie, afin que les personnes qui ne peuvent pas télécharger un patch supplémentaire puissent tout de même apprécier le jeu tel qu’il l’est.

Une bonne nouvelle, en espérant que l’expérience au lancement soit à la hauteur. Lors de notre aperçu manette en main, la technique semblait effectivement solide mais un patch sur l’équilibrage de certains combats aurait peut-être été à prévoir (selon nous).

Pourquoi Final Fantasy XVI est une exclusivité PlayStation

Enfin, on retiendra une dernière déclaration en provenance de Yoshi-P. Interrogé au sujet de l’exclusivité PS5 du jeu, il déclare d’abord que le studio a étudié toutes les options. Mais c’est ensuite aux partenaires de faire des choix et des propositions, et on comprend que Sony a fait une meilleure proposition que les autres :

« Final Fantasy est l’une des franchises les plus importantes de Square Enix avec Dragon Quest et la série Kingdom Hearts – lorsque nous commençons le développement, nous abordons plusieurs plateformes, plusieurs sociétés, pour sortir le jeu. Et quand vous les approchez, ils reviennent avec leurs offres. »

Limiter le jeu à la PS5 n’est pas forcément pour autant le plan idéal pour Yoshida, qui dit vouloir qu’un maximum de monde puisse profiter du jeu. Mais d’un point de vue du développement, cela a rendu la conception de cet épisode plus facile côté optimisation selon le producteur. De plus, il précise que les équipes PlayStation ont donné un coup de main afin d’optimiser le jeu.

Pour rappel, Final Fantasy XVI sortira le 22 juin prochain sur PlayStation 5 en exclusivité temporaire. On imagine qu’une version PC est probablement dans les tuyaux, mais ce ne sera pas pour tout de suite.