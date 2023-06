Final Fantasy XVI : Des copies sont déjà dans la nature, gare aux spoilers

Commencez à éviter certains sites si vous voulez ne rien savoir

C’est presque une habitude de nos jours, à chaque sortie d’un jeu événement, on retrouve des spoilers sur ce dernier en provenance de copies vendues un peu trop tôt (« tombées du camion » comme on dit). Final Fantasy XVI n’échappe pas à cette nouvelle tradition et on peut déjà voir de nombreuses photos de personnes possédant déjà le jeu dans sa version physique. Naturellement, les spoilers commencent à s’accumuler et si certains n’effleurent que le début du jeu, d’autres devraient arriver dans les heures et jours à venir.

On ne pourra donc que vous conseiller d’être prudents durant les sept prochains jours et même après, en masquant par exemple quelques mots-clés liés au jeu sur les réseaux sociaux. Et pas de panique, chez nous, vous ne retrouverez aucun spoiler, pas même dans notre futur test, tandis que l’on continuera à vous mettre au courant de toutes les autres informations à savoir sur le jeu.

Final Fantasy XVI sortira le 22 juin prochain sur PlayStation 5. N’hésitez pas à consulter notre aperçu du jeu pour en savoir plus.