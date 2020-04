Final Fantasy VII Remake dévoile son trailer de lancement colossal

Censé sortir officiellement dans une semaine, Final Fantasy VII Remake s’est offert un lancement anticipé pour permettre à tous les joueurs de recevoir leur copie à temps. Mais le calendrier de communication n’a pas été bouleversé pour autant, et Square Enix nous offre aujourd’hui le traditionnel trailer de lancement du jeu, avec beaucoup d’images inédites, donc gare aux spoilers.

Un dernier trailer pour la route

En plus de quatre minutes, ce trailer nous montre de nombreuses scènes liées à l’histoire du titre, avec l’apparition de certains ennemis phares comme Rufus, Hojo ou Sephiroth. Une dernière vidéo qui a de quoi donner envie et qui montre que même les personnages très secondaires seront plus développés dans ce remake.

Final Fantasy VII Remake sera disponible officiellement dès le 10 avril sur PlayStation 4. Si vous souhaitez en savoir plus sur le titre et sur le Final Fantasy VII original, vous pouvez consulter notre dossier inédit qui revient sur le jeu et son remake.