Final Fantasy VII Remake sera livré en avance en Europe

Alors que tout le monde attend avec impatience Final Fantasy VII Remake, Square Enix vient d’annoncer sur ses réseaux sociaux, une nouvelle plutôt réjouissante. Mais les développeurs en profitent également pour nous mettre en garde, des spoilers sont déjà partout.

Les boîtes sont déjà en transit

Avec les contraintes logistiques actuelles liées aux COVID-19, Square Enix veut s’assurer que tous joueurs reçoivent leur version du jeu à temps. Pour cela, l’éditeur a décidé d’anticiper cette semaine les envois des copies dans certaines régions du monde.Le studio nippon annonce ainsi qu’il y ait de grandes chances que les certains pays reçoivent leur version du jeu avant la sortie officielle du titre, fixée encore et toujours au 10 avril prochain :

« L’équipe de Final Fantasy VII Remake a travaillé extrêmement dure pour concevoir ce jeu et nous sommes véritablement fiers de ce que vous allez bientôt pouvoir jouer. Notre plus grosse motivation pendant le développement a été votre enthousiasme et votre passion pendant tout le processus de création. Nous avons eu des décisions difficiles à faire pendant ces dernières semaines avant le lancement notamment à cause des différentes perturbations des chaînes de distributions, liées au virus du COVID-19.

Ces circonstances uniques rendent extrêmement difficiles une sortie mondiale simultanée. Notre première priorité est que tout le monde, incluant notamment ceux qui vivent qui font face aux plus grosses perturbations, puissiez jouer au jeu en temps et en heure. Nous avons ainsi pris la décision de livrer le jeu plus tôt que prévu en Europe et Australie.

Ainsi, vous aurez de plus grandes chances que vous, venant de différents endroits du monde, receviez une copie du jeu en avance de la date de sortie mondiale fixée au 10 avril. Pour les autres régions occidentales, dont les Amériques, les copies seront envoyées cette semaine et nous sommes plutôt optimiste que vous receviez en majorité le jeu pour sa date de sortie. Cependant, avec les difficultés actuelles, il est difficile pour nous de donner des dates de livraison pour chaque pays et chaque distributeur ».

Attention aux spoilers

Tetsuya Nomura et Yoshinori Kitase ont également profité de ce message pour effectuer une demande plutôt solennelle. Si vous recevez votre exemplaire en avance, ne spoilez pas le jeu sur les réseaux. Même si le jeu initial date de 1997, le jeu propose de nouvelles choses inattendues et surprenantes avec du contenu inédit :

« Nous voulons vraiment que vous puissiez tous jouer à Final Fantasy VII Remake le 10 avril et vivre l’expérience que nous avons conçue. Pour cela, nous avons une grosse requête. Si vous avez reçu le jeu en avance, pensez s’il vous plait aux autres et ne les spoilez pas. Nous savons que certains spoilers datent du jeu original de 1997, mais Final Fantasy VII Remake est un nouveau jeu et propose un grand nombre de surprises pour tous.

Tous nos fans et joueurs méritent une expérience du jeu pour eux-même, et nous demandons aux différents supports et à notre communauté d’assurer également cette partie. Au nom de l’équipe de développement et tous le monde autour du globe ayant travaillé pour que vous puissiez jouer à Final Fantasy VII Remake, merci encore pour votre soutien et, encore plus important, restez en sécurité. »

Bien entendu, concernant la France, cela ne dépend pas que de Square Enix. Il y a plusieurs étapes dans la chaîne de distribution, et s’il est probable que certains revendeurs le reçoivent plusieurs jours en avance, il n’est pas dit que ces derniers le lâchent en avance. Il est aussi possible de le recevoir plusieurs jours en retard en raison des services de livraison qui tournent au ralenti.

On le rappelle une dernière fois, mais faites attention aux spoilers. Nous savons que plusieurs personnes, des joueurs, qui ne font pas partie de la presse ou des professionnels, ont déjà reçu leur exemplaire il y a peu. Des spoilers commencent donc doucement à émerger sur la toile et cela devrait se multiplier dans les prochains jours. Si vous avez reçu le jeu, merci de garder la surprise pour les autres joueurs.

De notre côté, on vous reparlera très prochainement de Final Fantasy VII Remake. Nous vous proposerons un dossier complet sur la genèse du titre sorti à la fin des années 90 mais également un test ainsi qu’un guide complet de Final Fantasy VII Remake. Rendez-vous le 10 avril pour sa sortie officielle sur PlayStation 4.