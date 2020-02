Final Fantasy VII Remake : nouvelle série d’images avec Red XIII, Hojo et du gameplay

Lors de sa dernière bande-annonce, Final Fantasy VII Remake en a profité pour enfin montrer le fameux Red XIII, l’un des protagonistes les plus populaires de cet épisode. Square Enix dévoile aujourd’hui quelques images en plus pour le personnage, mais pas que, puisqu’une série de screenshots nous en apprend plus sur plusieurs points du jeu.

Une flopée d’images

Pour ceux qui ne le savent pas, Red XIII est un être capable de parler comme tout être humain. Cela lui a valu d’être capturé par la Shinra, avant de subir plusieurs expériences menées par le scientifique Hojo.

En plus de quelques images de gameplay avec Tifa, Aerith et Cloud, on découvre des mini-invocations, qui pourront venir nous prêter main forte en combat. On peut donc voir pour la première fois les adorables bouilles d’un petit Chocobo, de Carbuncle et de Cactuar. Notez cependant que ces invocations seront uniquement accessible via la précommande du jeu.

On peut également voir que de nombreuses quêtes annexes seront à accomplir au sein de Midgar. Le « Battle Report » permettra de remplir des missions pour un certain Chadley, qui développera des Matérias en récompense. Les autres quêtes annexes que l’on peut voir semblent classiques, et demanderont d’aller chasser du monstre un peu partout sur la carte.

Final Fantasy VII Remake sera disponible dès le 10 avril prochain sur PlayStation 4.