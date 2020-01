Final Fantasy VII Remake dévoile un énorme trailer avec Red XIII

Après l’annonce de son (léger) report, on ne s’attendait pas forcément à ce que Final Fantasy VII Remake refasse parler de lui toute de suite, mais Square Enix avait visiblement envie d’offrir un cadeau aux fans. Le titre s’offre aujourd’hui un tout nouveau trailer, rempli d’images inédites et de surprises.

Sephiroth est aussi là

Ce qui plaira le plus ici, c’est la présence de Red XIII (Rouge XIII) dans cette vidéo, qui apparaît pour la toute première fois. L’un des personnages les plus appréciés de cet épisode est aussi accompagné ici de protagonistes inédits, et Sephiroth montre qu’il aura une place bien plus importante dans ce remake que dans le début du jeu original.

Avec ce trailer, on peut voir qu’un paquet de choses devraient d’ailleurs changer, afin de rendre l’aventure de Midgar bien plus dense qu’auparavant, avec de nouvelles intrigues et des menaces inédites.

Final Fantasy VII Remake sera disponible dès le 10 avril prochain sur PlayStation 4.