Fire Emblem : Marth a droit à une adorable figurine nendoroid

Les fans de figurines l’auront sans doute remarqué depuis son annonce et l’ouverture de ses précommandes il y a déjà quelque temps, mais difficile de ne pas revenir sur cette magnifique représentation de Marth. Le prince du royaume d’Altea, bien connu des joueurs de Fire Emblem, tape la pose avec une très jolie nendoroid.

Où trouver la nendoroid Marth ?

C’est encore une fois le fabricant Good Smile Company qui propose cette fidèle représentation de Marth en figurine. Issue de la gamme nendoroid (qui accueillera bientôt Sam Porter de Death Stranding), celle-ci évidemment articulée et fait environ 10 centimètres de hauteur.

Elle est disponible dès maintenant et à la vente notamment chez notre partenaire Derive Figurine au prix de 54.99€. Etant donné qu’elle est déjà sortie, les stocks s’écoulent doucement mais sûrement, il ne faudra donc pas attendre trop longtemps.

Si vous aimez la saga Fire Emblem, sachez que d’autres figurines de la même gamme sont disponibles, comme cette de Corrin de Fates. Marth quant à lui, est le protagoniste de Fire Emblem New Mystery of the Emblem, un épisode sorti en 1994. Depuis, il est passé dans de nombreux jeux, notamment dans Fire Emblem Warriors, Fire Emblem Heroes ou encore Super Smash Bros. Ultimate.