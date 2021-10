FIFA souhaiterait négocier son contrat avec EA en réclamant plus d’argent pour l’utilisation de la licence

Alors que le lancement de FIFA 22 aurait du donner le sourire à Electronics Arts, c’est une drôle d’affaire qui est en train de se tramer dans les coulisses de la licence. On a récemment appris que l’éditeur pensait à changer le nom de sa série de jeux de foot, probablement en EA Sports FC si l’on en croit un dernier dépôt de marque. Et on sait aujourd’hui pourquoi, du moins selon le New York Times, qui révèle une négociation tendue entre EA et FIFA.

C’est forcément une histoire de gros sous

Le journal, relayé par Eurogamer, nous apprend que l’actuel contrat entre les deux entités va se terminer en 2022, et qu’à cette occasion, les négociations ont lieu pour le renouvellement de celui-ci. Mais l’opération est plus complexe que prévu, étant donné que FIFA demande désormais plus du double que ce qu’elle avait jusqu’à maintenant, pour arriver à une contrat de 1 milliard de dollars à chaque cycle de Coupe du Monde, soit tous les quatre ans.

Une somme demandée qui cause donc de nombreux problèmes, mais la lutte ne s’arrête pas là. On apprend que EA cherche à utiliser la licence FIFA dans de nouveaux domaines, comme dans les tournois autour du jeu ou dans des produits comme les… NFT. Cependant, la FIFA ne serait pas totalement d’accord avec cela et voudrait réduire le champ d’exploitation de la licence, afin d’explorer ces nouveaux dispositifs par eux-mêmes.

Puisque la lutte entre les deux partis semble durer, c’est sans doute pour cela que EA a préféré prendre ses précautions en cherchant un nouveau nom, au cas où le deal tomberait à l’eau. Il ne reste maintenant plus qu’à voir si les deux trouveront un terrain d’entente. Rappelons également que l’éditeur a renouvelé son contrat avec la FIFPRO pour ce qui est de l’exploitation de l’image des joueurs et des ligues.