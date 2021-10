FIFA : La licence pourrait changer de nom, tandis que FIFA 22 affiche son joli lancement

Alors que Konami essuie les plâtres d’un lancement plus que compliqué pour son eFootball 2022, Electronic Arts continue de se frotter les mains avec FIFA 22. Une semaine après son lancement, l’éditeur fait le point sur les premiers chiffres et s’en félicite déjà, tout en se questionnant tout de même sur l’avenir de la licence.

Vers un EA Football 2023 ?

Depuis le 1er octobre dernier, FIFA 22 aurait ainsi trouvé 9,1 millions d’acquéreurs si l’on en croit le communiqué de presse fourni par Electronic Arts, ce qui est forcément un lancement impressionnant, quand bien même les ventes physiques diminuent d’années en années si l’on en croit les chiffres de Gamesindustry.biz. Au Royaume-Uni, FIFA 22 a vendu 35% de copies physiques en moins que FIFA 21, qui avait déjà accusé une grosse baisse sur ce plan-là par rapport à FIFA 20. La pandémie a effectivement changé les habitudes des consommateurs, qui se tournent plus facilement vers le dématérialisé.

EA précise également que 7,6 millions d’Ultimate Team ont été composées à ce jour, histoire de rappeler la popularité de FUT, tandis que 460 millions de matchs ont été disputés.

Mais l’élément qui attire l’attention dans ce communiqué, c’est le question de l’éditeur sur la marque FIFA. Dans la volonté d’acquérir le plus de licences possibles, EA semble vouloir explorer d’autres options en plus de la FIFA, et indique alors :

« Alors que nous regardons l’avenir, nous explorons aussi l’idée de renommer nos jeux EA SPORTS de football. Cela veut dire que nous réétudions nos droits d’utilisation de noms avec FIFA, qui est sépararé de tous nos autres partenaires officiels et licences à travers le monde du football. »

En clair, EA pense à changer le nom de son jeu de foot pour adopter un patronyme plus global, qui ne se limite pas à la FIFA. Reste à voir si cela dépassera le stade de la simple idée, et nul doute que eFootball, anciennement PES, sera un exemple à étudier de très près pour l’éditeur.