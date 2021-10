EA enregistre la marque EA Sports FC, le nouveau nom de FIFA ?

Un peu plus tôt dans la semaine, on apprenait les très bon chiffres de ventes de FIFA 22, mais on découvrait surtout dans le même temps que Electronics Arts se questionnait à propos du futur de la licence, et notamment à propos de son nom. Alors forcément, lorsque l’on voit l’éditeur effectuer un dépôt de marque qui pourrait coller à un jeu de football, on fait facilement le lien.

Un changement dès l’année prochaine ?

C’est Polygon qui a trouvé un dépôt de marque intriguant de la part de l’éditeur, enregistré la semaine dernière dans les domaines de propriété intellectuelle de Grande-Bretagne ainsi que dans ceux de l’Union Européenne (le 1er octobre dernier).

La marque déposée fait référence au milieu du jeu vidéo et est nommée « EA Sports FC », sachant que le FC pourrait largement faire référence à « Football Club », une appellation pas si inconnue pour la communauté FIFA étant donné que c’était comme cela qu’elle était appelée par EA ces dernière années.

On ne tirera pas de conclusions hâtives en déclarant qu’il s’agit là du nouveau titre de FIFA, mais il s’agit clairement d’une piste solide. Il se peut que ce nom soit en réflexion mais que le changement de titre n’aboutisse jamais, et que l’éditeur ait simplement pris des précautions en enregistrant le nom de domaine assez tôt pour ne pas avoir à le racheter.

On en saura probablement plus si le nom est enregistré dans d’autres organismes à travers le monde dans les semaines à venir.