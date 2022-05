FIFA : Take-Two affirme ne pas avoir de plans actuels concernant une éventuelle collaboration

L’annonce de la fin de la collaboration historique entre Electronics Arts et la FIFA a été un vrai séisme au sein de l’industrie, même si cela faisait quelques mois que des rumeurs laissent entendre que cela pourrait arriver. Maintenant que c’est acté, EA va renommer ses jeux de foot EA Sports FC, et FIFA 23 sera le dernière de sa lignée, du moins chez l’éditeur. Mais la FIFA compte bien continuer à imposer sa marque dans le milieu du jeu vidéo, et affirme être déjà à la recherche de nouveaux partenaires. Forcément, Take-Two semble être l’une des meilleures options pour l’organisation, mais l’éditeur a démenti avoir des plans pour travailler sur des jeux FIFA, en tout cas pour l’instant.

Un FIFA 2K24 de prévu ?

Lors du bilan financier de l’éditeur, le CEO Strauss Zelnick a pris la parole sur le sujet, en réponse aux nombreuses rumeurs qui voient Take-Two se positionner sur la marque FIFA à l’avenir. Il affirme alors chez IGN qu’aucun plan n’est prévu pour l’instant :

« Nous sommes vraiment intéressés à l’idée d’élargir nos opportunités dans le sport, et la FIFA est une grande marque et a une influence incroyable, mais nous n’avons aucun plan actuel à communiquer. »

Il estime être attentif à toutes les opportunités, mais pour le moment, il semblerait que rien ne soit prévu du côté de l’éditeur. Cela ne veut donc pas dire que Take-Two et la FIFA ne vont pas discuter au cours de ces prochains mois. L’éditeur semble être le mieux placé pour prendre le relais d’EA, mais faut-il encore que la proposition de la FIFA soit attractive.