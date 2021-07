FIFA 22 : la version PC sera basée sur les versions PS4 et Xbox One

Alors que FIFA 22, le prochain opus de simulation de football d’Electronic Arts, s’est récemment dévoilé ce 11 juillet avec la découverte (notamment) des jaquettes disponible en France, on en apprend un peu plus sur la version PC. Et les joueurs sont toujours laissés pour compte comme les années précédentes.

Une version ancienne génération

Alors que le trailer officiel est assez avare en image du jeu, EA a tout de même insisté sur sa nouvelle technologie « HyperMotion » qui est censé rendre le titre plus réaliste grâce à toute une série d’analyse de comportement sur de vrais joueurs.

Malheureusement, les joueurs PC ne pourront pas en profiter car EA a estimé que « les spécifications minimales étaient trop élevées et auraient laissé de trop nombreux joueurs PC dans l’incapacité de jouer au jeu. Nous avons donc choisi de garder la version PC sur la 4e génération« .

Ces propos sont ceux de Aaron McHardy, Executive Producer pour EA, qui précisent à nos confrères d’Eurogamer tout de même que les joueurs Stadia pourront quant à eux profiter des dernières innovations crées pour le jeu. Dommage pour les joueuses et joueurs équipés des dernières cartes graphiques et autres processeurs de nouvelles générations.

En attendant sa sortie calée au 1er octobre sur PC, PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series, Switch et Stadia