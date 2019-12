FIFA 20 dévoile sa Team Of The Week numéro 15

FIFA 20 vient d’annoncer sa quinzième Team Of The Week, disponible à partir de 19h et ce pendant une semaine.

15e Team Of The Week !

Le gardien est l’international portugais de Wolverhampton, Rui Patricio; celui-ci obtient une jolie carte boostée à 85 de général.

est l’international portugais de Wolverhampton, Rui Patricio; celui-ci obtient une jolie carte boostée à 85 de général. La défense est composée de deux latéraux gauche en la personne de Benjamin Mendy et de Kolarov notés respectivement à 83 et 86 et d’un défenseur central en la personne de Vincent Kompany (85).

est composée de deux latéraux gauche en la personne de Benjamin Mendy et de Kolarov notés respectivement à 83 et 86 et d’un défenseur central en la personne de Vincent Kompany (85). Le milieu de terrain est très bon avec la présence de Gnabry (86), d’Allan (86) et de l’excellent Neymar (qui plus est en tant que milieu offensif central) qui, lui, se pare d’une carte up à 93 de général.

est très bon avec la présence de Gnabry (86), d’Allan (86) et de l’excellent Neymar (qui plus est en tant que milieu offensif central) qui, lui, se pare d’une carte up à 93 de général. L’attaque est la suivante : Werner (86), Firmino (87), Lukaku (87) et Luis Suarez qui, lui, obtient une carte boostée à 90 de général.

Les remplaçants et réservistes à retenir cette semaine sont les suivants : Baumann (84), Ben Yedder (86), Willian (84), Ilicic (87) ou encore Banega (85).

Les joueurs sont disponibles dans les packs jusque mercredi prochain.

Rappelons que FIFA 20 est disponible sur PC, PlayStation 4 et Xbox One. Vous pouvez jeter un œil à nos premières impressions en vidéo.