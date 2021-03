Electronic Arts met fin à son partenariat avec Pierre Ménès suite aux récents évènements

Il est assez rare que l’actualité traditionnelle française se mêle à celle du jeu vidéo, mais suite aux polémiques concernant le consultant sportif Pierre Ménès, Electronics Arts a décidé de mettre fin à sa collaboration avec la licence FIFA.

Plus de commentaires de sa part dans les prochains FIFA

Suite au reportage de Mario Portolano « Je ne suis pas une salope, je suis une journaliste » diffusé sur Canal + et qui revenait sur les violences sexistes envers les femmes journalistes sportifs, nous avions appris qu’une partie avait tronquée. Plusieurs scènes (dont une dévoilée par la suite sur la chaîne C8) qui mettaient notamment en cause le journaliste Pierre Ménès avec des accusions de harcèlement sexuel.

Dans ce contexte, Electronic Arts et plus précisément EA Sports, l’éditeur et développeur des jeux de foot FIFA, a décidé de mettre fin aux relations entre la société et Pierre Ménès. Ce dernier prête en effet sa voix dans les commentaires des matchs aux côtés d’Hervé Mathoux :

«Il est très important pour nous que le comportement de nos athlètes et de nos partenaires soit en accord avec les valeurs d’EA SPORTS FIFA. Suite aux actes de Pierre Ménès, nous mettons immédiatement fin à notre relation avec lui. EA n’intégrera donc pas les commentaires de Pierre Ménès dans FIFA 22 ni dans les versions ultérieures du jeu.»

EA précise que ceux qui ne souhaitent pas l’entendre dans les versions précédentes de FIFA peuvent mettre à jour les paramètres de jeu et sélectionner une autre langue.