FIFA 20 dévoile la 45e Team Of The Week

FIFA 20 vient d’annoncer la Team Of The Week numéro 45, disponible depuis 19h et pendant une semaine.

Team Of The Week 45 !

Le gardien est l’international costaricien du Paris Saint-Germain, Keylor Navas. Il obtient une carte boostée à 91 de général.

La défense se compose de Fabinho (87), Vladimir Coufal (81) et Alex Telles (88).

Le milieu de terrain est le suivant : Machis (86), Aaron Ramsey (86), l'excellent Gnabry (88) et enfin et surtout Son qui, lui, se pare d'une carte up à 92 de général.

L'attaque est composée de trois joueurs en la personne de Kramaric (86), Iago Aspas (88) et l'immuable Harry Kane (95).

Les remplaçants et réservistes à retenir cette semaine sont les suivants : Ochoa (82), Traoré (81), Zappacosta (82) ou encore Calvert-Lewin (84).

Les joueurs sont disponibles dans les packs jusque mercredi prochain.

Rappelons que FIFA 20 est disponible sur PC, PlayStation 4 et Xbox One. Vous pouvez jeter un œil à nos premières impressions en vidéo.