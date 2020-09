FIFA 20 dévoile la 44e Team Of The Week

FIFA 20 vient d’annoncer la Team Of The Week numéro 43, une équipe en 3-4-3, disponible depuis 19h et pendant une semaine.

Team Of The Week 44 !

Le gardien est le portier espagnol de Crystal Palace, Guaita. Il obtient une carte boostée à 86 de général.

est le portier espagnol de Crystal Palace, Guaita. Il obtient une carte boostée à 86 de général. La défense se compose de trois joueurs en la personne du défenseur droit Castagne (81) et de deux défenseurs centraux : Congré (81) et Duffy (84).

se compose de trois joueurs en la personne du défenseur droit Castagne (81) et de deux défenseurs centraux : Congré (81) et Duffy (84). Le milieu de terrain est le suivant : Morris (82), Orsic (84), Vanaken (85) et enfin et surtout Gerard Moreno en tant que milieu offensif central avec une très belle carte à 88 de général.

est le suivant : Morris (82), Orsic (84), Vanaken (85) et enfin et surtout Gerard Moreno en tant que milieu offensif central avec une très belle carte à 88 de général. L’attaque est très belle avec Falcao (95), Wilian (87) et Mohamed Salah qui, lui, se pare d’une nouvelle carte up à 93 de général.

Les remplaçants et réservistes à retenir cette semaine sont les suivants : Mandanda (85), Emerson (81), Manu Vallejo (81) ou encore Rodriguez (81).

Les joueurs sont disponibles dans les packs jusque mercredi prochain.

Rappelons que FIFA 20 est disponible sur PC, PlayStation 4 et Xbox One. Vous pouvez jeter un œil à nos premières impressions en vidéo.