Fifa 20 : La Premier League va utiliser les chants du jeu dans les stades

La célèbre ligue anglaise de football est sur le point de reprendre, plus précisément le 17 juin et en raison des mesures sanitaires les matchs se joueront à huit-clos comme cela se fait déjà actuellement en Bundesliga. Sky Sports, le principal diffuseur des matchs anglais va utiliser des sons d’ambiances provenant de Fifa 20 afin d’essayer d’apporter un peu de vie dans le stade.

Une manière originale d’animer

C’est Rob Webster, le directeur général de la chaîne qui annonce au média The Verge qu’ils avaient passé énormément de temps à réfléchir à de nouvelles manières afin de divertir et de rassembler les supporters. Le diffuseur officiel proposera également des options aux spectateurs depuis chez eux comme des votes en direct ou même la possibilité d’échanger en visioconférence avec d’autres fans.

Rien ne remplacera l’ambiance que peuvent mettre les gens dans le stade mais il sera bien plus agréable pour les téléspectateurs de suivre un match avec un fond sonore plutôt qu’une ambiance morose et le son d’un stade creux. Heureusement cette collaboration ne concerne que les chants ou les acclamations et non les commentaires répétitifs et sans âmes du titre.