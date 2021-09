Far Cry 6 nous offre un tour d’horizon en vidéo

Il ne reste plus qu’un mois tout rond ou presque avant que l’on puisse découvrir Far Cry 6. A cette occasion, Ubisoft nous livre un nouvel aperçu de son prochain jeu phare, avec une longue vidéo qui fait le tour de ce qu’aura à nous proposer le jeu lors de sa sortie.

Un tour privé au sein de Yara

Cette nouvelle vidéo s’attarde donc un peu plus sur le cadre qu’apporte Yara, ainsi que la lutte de notre personnage et des résistants de l’île contre le dictateur Anton Castillo.

Evidemment, si vous souhaitez conserver toute la surprise, évitez le visionnage, mais si vous souhaitez apprendre les prémices de l’histoire du jeu ainsi que les diverses spécificités de cet épisode, cette vidéo vous dira tout ce que vous avez besoin de savoir.

Far Cry 6 sortira le 7 octobre prochain sur PC, PlayStation 4, PlayStation 5, Xbox One, Xbox Series et Stadia. N’hésitez pas à consulter notre dernier aperçu en date pour en savoir plus sur le titre.