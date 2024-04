Fallout : Grâce à la bonne réception de la série TV, les jeux de la licence cartonnent sur Steam

La série amène un nouveau public

Sur Amazon Prime Video, la série Fallout reçoit beaucoup de louanges et cela donne envie aux fans de retourner sur les différents jeux de la saga. Tout comme cela peut donner envie à des néophytes de se lancer dans la découverte des jeux après le visionnage de la saison 1. Et tout cela permet à la licence de réaliser d’excellents chiffres sur Steam, puisque selon les données fournies par SteamDB, le nombre d’utilisateurs sur les différents jeux a plus que doublé au cours du week-end.

On en arrive même à un pic de connexions en simultané à 83 491 personnes sur Fallout 4, et ce avant même que sa mise à jour majeure ne soit disponible. Après un départ calamiteux, même Fallout 76 reçoit un peu d’amour en réalisant son plus gros chiffre de fréquentations sur la plateforme de Valve, avec un peu moins de 40 000 personnes. Le succès de la série fait un effet ricochet sur les jeux, pour le plus grand bonheure de Bethesda (et maintenant Microsoft).