Fallout 4 : Surprise, le jeu aura aussi droit à des versions PS5 et Xbox Series en 2023

Bethesda est en ce moment en plein dans les festivités du 25ème anniversaire de la licence Fallout. Un événement qui se fête, même si pour l’instant, l’éditeur a été plutôt timide dans ses annonces, en offrant simplement une semaine de jeu gratuite sur Fallout 76. Et puisqu’on est pas prêt d’entendre parler de Fallout 5, qui n’arrivera probablement pas avant les 30 ans de la série, autant se tourner vers le passé et nous sortir une nouvelle version de Fallout 4.

Fallout 4 se paye un coup de jeune

Bon, « nouvelle version », on y a veut peut-être un peu fort. Parlons plutôt de versions next-gen, à destination des plateformes de nouvelles générations.

Bethesda nous fait ici l’annonce surprise de versions PlayStation 5 et Xbox Series pour Fallout 4, avec une mise à jour gratuite. Une update sera aussi disponible pour la version PC du jeu. Avec ces versions, le titre affichera de la 4K, un mode performances, des bonus liés aux créations mais surtout des corrections de bugs. Oui, ce n’est pas courant de voir un patch corriger des bugs huit ans après la sortie du jeu initial, mais on ne s’étonnera plus de rien.

Il faudra en revanche patienter pour découvrir ces versions, puisqu’elles ne sortiront qu’en 2023. Aucune date précise n’a été annoncée pour le moment.