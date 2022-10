Accueil » Actualités » Fallout : La licence fête ses 25 ans avec des promotions et une semaine gratuite sur Fallout 76

Même si Fallout 76 a quelque peu terni la réputation et l’image de la série, la licence Fallout reste aujourd’hui l’une des sagas les plus populaires du jeu vidéo. Elle fête aujourd’hui ces 25 ans d’existence puisque c’est en octobre 1997 que le tout premier Fallout est paru. Même si Fallout 5 est encore très loin (mais alors vraiment très loin) de voir le jour, Bethesda ne pouvait pas passer à côté de cet anniversaire, c’est pourquoi on découvre aujourd’hui les (maigres) festivités pour les 25 ans de la licence.

Un anniversaire timide

Puisqu’il n’est pas question de Fallout 5, vous vous doutez bien que la star de cet anniversaire, ça sera Fallout 76. Pour l’occasion, Fallout 76 sera accessible gratuitement du 4 au 11 octobre prochain, et vous pourrez aussi récupérer le jeu de base sur PC et Microsoft Store via votre abonnement Prime Gaming. Si vous êtes abonnés au Xbox Game Pass, vous pourrez également bénéficier d’un mois gratuit à l’abonnement Fallout 1st.

C’est ensuite Fallout Shelter qui va bénéficier de cet anniversaire avec l’arrivée d’une nouvelle mise à jour. Dans cette dernière, on retrouvera de nouveaux ennemis avec une menace extraterrestre, de nouveaux habitants et un thème d’anniversaire.

Durant tout ce mois d’octobre, des festivités auront lieu autour de la série avec des promotions et des cadeaux à offrir à la communauté. Pour plus d’informations, vous pouvez vous rendre sur le site du 25ème anniversaire de Fallout.