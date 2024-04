Fallout : La saison 2 de la série produite par Amazon a officiellement été validée

Pendant que Fallout 4 cartonne à nouveau

Entre les préparatifs d’Amazon et l’engouement autour du show, il était clair que la saison 2 de Fallout était plus qu’envisageable. On attendait encore que le géant de la vente en ligne l’annonce officiellement, et c’est désormais chose faite avec une déclaration publiée chez Variety. Jennifer Salke, qui gère la division MGM d’Amazon, déclare ainsi :

« La barre était haute pour les amateurs de ce jeu vidéo emblématique et jusqu’à présent, nous semblons avoir dépassé leurs attentes, tout en attirant des millions de nouveaux fans vers la licence […] Nous sommes ravis d’annoncer la saison deux après seulement une semaine et d’emmener les téléspectateurs encore plus loin dans le monde surréaliste de Fallout. »

Car oui, la série a fait découvrir la saga a beaucoup de monde étant donné que Fallout 4 a été le jeu le plus vendu en Europe la semaine dernière, selon les chiffres rapportés par GamesIndustry.biz. On parle d’une hausse d’environ +7 500%, ce qui est un chiffre à relativiser étant donné que le jeu est sorti il y a un peu moins d’une décennie, et que ses ventes ces derniers temps devraient donc être très faibles.

Le pari est donc plus que gagnant pour Bethesda, mais aussi pour Amazon qui peut maintenant compter sur une addition de choix au sein de son catalogue Prime Video.