Alors qu’un trailer de Fall Guys : Ultimate Knockout a été dévoilé il y a à peine quelques heures, nous apprenons désormais qu’une bêta du jeu arrivera très bientôt.

Une bêta pour Fall Guys

Il s’agira d’une bêta ouverte aussi bien sur PlayStation 4 que sur PC, néanmoins, il est tout de même nécessaire de s’enregistrer à cette adresse pour y avoir accès.

Côté contenu, il sera possible de tester de façon aléatoire plusieurs rounds incluant « Door Dash », « Tip Toe », « Hex-A-Gone », « Tail Tag », « Hit Parade », « Egg Hunt » et enfin « Fall Mountain » (pas de traduction française pour ces mini-jeux actuellement). Pour rappel, le jeu propose à 60 joueurs de s’affronter simultanément et s’inspire fortement d’émissions télévisées telles que Takeshi’s Castle.

Fall Guys : Ultimate Knockout est attendu cet été sans plus de précision sur PlayStation 4 et PC.