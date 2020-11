Fall Guys dévoile le thème de sa troisième saison

Après avoir séduit 10 millions de joueurs sur PC et un bon paquet supplémentaire sur PS4, Fall Guys : Ultimate Knockout continue son petit bonhomme de chemin en nous dévoilant aujourd’hui le thème de sa troisième saison.

Ainsi, après nous avoir permis de parcourir des environnements médiévaux, nous passeront dès le mois prochain à la thématique de l’hiver. Une saison 3 qui s’alignera donc sur celle de la réalité véritable. Pas encore de date précise cependant, il faudra donc patienter avec un unique nouveau visuel à se mettre sous la dent.

HUGE SHOUT OUT to everyone for working together and completing this puzzle!

I’m pleased to announce the theme of #FallGuysSeason3 is…

❄️ Fall Guys: Winter Knockout ❄️

Or, as I personally like to call it:

❄️ Fall Guys goes brrr ❄️ https://t.co/uH7BAT6kjG pic.twitter.com/J7IJdb3rhn

— Fall Guys 👑 (@FallGuysGame) November 25, 2020