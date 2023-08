EVO : des dates et une troisième variante pour 2024

L’EVO change ses créneaux

En attendant les grandes finales de Street Fighter 6, l’organisation du tournoi a donné dans l’auto-congratulation qui se justifie par une édition de tous les records après plusieurs années compliquées suite à la pandémie mais aussi un rachat par PlayStation. Rick Thiher le directeur de l’évènement a donc profité de sa présence sur scène pour établir un planning.

Nous apprenons donc que l’EVO Japan aura bien une édition 2024 qui aura lieu du 27 au 29 avril 2024 à Tokyo. La période est donc une nouvelle fois décalée puisque les premières éditions étaient en janvier ou février et celle de l’an passé du 31 mars au 2 avril. Mais c’est aussi le lieu qui va changer puisque cela se passera à l’Ariake GYM-EX, un lieu construit à l’origine pour les épreuves de gymnastique des Jeux Olympiques de 2020.

Mais ce qui prend de l’avance, c’est l’EVO 2024 puisque non seulement on connait déjà les dates de la prochaine édition plus tôt que d’habitude mais en plus, il s’agira du 26 au 28 juillet 2024. Pour information, la dernière fois que l’on avait vu des grandes finales de l’EVO en juillet, c’était en 2017.

L’EVO à la maison ?

Et pour continuer son combo, Rick Thiher a aussi annoncé qu’un troisième lieu accueillerait l’EVO en 2024. Pas d’indice pour le moment donc forcément, beaucoup spéculent sur une édition en Europe et pourquoi pas en France vu que les Français brillent souvent dans la compétition comme Yasha cette année, qui a terminé deuxième sur Dragon Ball FighterZ.

Après, on ne peut pas vraiment dire que l’on soit les plus mal-lotis en ce qui concerne les gros tournois de jeux de combat et il ne serait donc pas étonnant plutôt l’évènement arriver dans une région plus émergente dans l’esport comme l’Amérique du Sud ou le Moyen Orient. Surtout quand on sait que le très controversé Prince Héritier de l’Arabie Saoudite, Mohammed Ben Salmane, aime le genre au point d’avoir racheté l’éditeur SNK.

Vient ensuite le débat sur la pertinence d’autant d’éditions. D’un côté, on perd de plus en plus la dimension championnat du monde que l’EVO pouvait avoir et le prestige que cela pouvait apporter mais d’un autre, cela rend aussi l’évènement plus accessible pour les participants, les spectateurs et même les jeux mieux implantés dans une région précise.

Quoiqu’il en soit, l’année 2024 sera donc extrêmement chargée pour l’EVO tout comme pour le genre vu le succès récent de Street Fighter 6 qui sera bientôt rejoint par Mortal Kombat 1, Tekken 6, Granblue Fantasy Versus Rising et même Nickelodeon All-Star Brawl 2.