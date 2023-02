Multiversus est au plus bas avec une grosse chute de fréquentation

Déjà le début de la fin pour Multiversus ? Le jeu de Warner Bros Games et de Player First Games avait pourtant si bien commencé son aventure en réunissant plus de 20 millions de personnes lors de son lancement, toutes plateformes confondues, mais les mois qui ont suivi ont montré que le studio avait bien du mal à gérer l’afflux de contenu pourtant nécessaire dans un tel free-to-play. Depuis le lancement de sa saison 2 en novembre, le jeu a commencé à disparaitre des radars et affiche aujourd’hui de tristes performances sur Steam.

Tout le monde est parti, ou presque

Au plus haut de sa fréquentation, MultiVersus avait enregistré un pic à plus de 150 000 joueurs et joueuses sur Steam. Aujourd’hui, c’est bien différent puisque pour la première fois depuis son lancement, le jeu n’a pas réussi à atteindre un pic journalier à plus de 1 000 personnes en simultané sur Steam, comme le rapporte SteamDB. Cela permet évidemment de faire des titres impressionnants – et un brin racoleurs il faut l’avouer – en déclarant que MultiVersus a perdu plus de 99% de sa communauté, mais pour un free-to-play orienté jeu service, il y a tout de même de quoi s’inquiéter puisque cette chute se poursuit depuis quelques mois (le jeu a perdu la moitié de sa fréquentation en l’espace de quelques semaines).

Une baisse de fréquentation qui peut s’expliquer via plusieurs facteurs, comme un contenu pas assez régulier ou encore la mise en place d’événements demandant beaucoup trop d’investissement pour des récompenses qui n’en valent pas la peine. Etant donné le climat actuel qui entoure les jeux service, il n’y a pas de quoi être serein pour l’avenir du jeu, même s’il peut encore redresser la barre. Et vous, vous y jouez encore ?

MultiVersus est toujours disponible en bêta ouverte sur PC, PlayStation 4, PlayStation 5, Xbox One et Xbox Series. N’hésitez pas à consulter tous nos guides sur le jeu pour en savoir plus.