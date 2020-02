Wolcen : Lords of Mayhem un retour sur l’état des serveurs en ligne

Pour toutes les personnes qui auraient essayées de se connecter à Wolcen : Lords of Mayhem depuis sa sortie (13 février), le constat est sans appel, impossible d’avoir accès aux serveurs en ligne du jeu à cause d’une maintenance. Les développeurs ont donc récemment communiqué sur le sujet pour plus de transparence.

Un lancement compliqué

Dès la sortie du titre, les problèmes de serveurs ont eu lieu instantanément du fait que le nombre de joueurs connectés simultanément a grandement dépassé les attentes du studio. En effet, il suffit tout simplement de regarder les meilleures ventes sur Steam pour voir que le jeu se place en haut du classement.

Il fût toutefois possible de jouer en ligne brièvement le lendemain de la sortie, soit le vendredi 14 février, et de progresser un peu dans la campagne en ligne. Cependant, une partie des personnages créés à cette occasion aurait été supprimés en raison de la perte de données sur les serveurs du jeu. Le studio de développement a donc réagi au plus vite en fermant les serveurs en ligne pour pouvoir travailler efficacement dessus afin de les rouvrir de façon stable pour un plus grand public et sans perte de données.

It is possible that your progression until now is lost. This will not happen anymore. — DanielDolui (@danieldolui) February 14, 2020

Cette problématique n’a pas été sans conséquences puisque depuis la sortie du jeu, les critiques négatives sur Steam et Metacritic ont commencé à tomber à cause de l’impossibilité de jouer en ligne. De plus, même lors de la brève fenêtre du vendredi 14, il était pratiquement impossible de lancer une partie en ligne en coopération afin de jouer entre amis. On rappelle que le jeu a entamé son accès anticipé il y a plus de trois ans, et a donc été ouvert aux commentaires et aux notations bien avant son lancement officiel.

Un début d’aventure alors pas mal compliqué pour Wolcen Studio qui, par le biais de son compte Twitter, nous tient informé assez régulièrement de la situation. Le dernier message nous assure que l’équipe met bien tout en oeuvre pour donner accès aux serveurs en ligne au plus vite. Ni nouvelle date ou heure ne nous sont pour l’instant communiquées.