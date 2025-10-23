Escape from Duckov, le shooter avec des canards, fait sensation et dépasse le million de ventes
Publié le :
Rédigé par Jordan
Parodiant Escape from Tarkov jusque dans son nom, Escape from Duckov aurait pu rester un simple gag connaissant un petit buzz dans son coin (coin). C’était sans compter le bec à oreille autour du titre de Team Soda, qui a attiré plus de 200 000 personnes dès le jour de sa sortie. Il n’aura ensuite fallu qu’une petite semaine pour que l’extraction-shooter en vue de dessus multiplie ce score par 5, atteignant ainsi le million.
Succès immédiat pour ce jeu original
Escape from Duckov est en train de devenir une petite sensation dans le monde très fermé des extraction-shooter à succès, puisque son éditeur Bilibili annonce que le jeu s’est déjà vendu à 1 million d’exemplaires, en une seule petite semaine de commercialisation. Sur Steam, le jeu a atteint un pic avec plus de 255 000 personnes connectées en simultané, ce que peu de titres peuvent se vanter de faire. Jeff Chen, producteur du jeu, déclare :
« L’équipe Soda est extrêmement honorée d’avoir atteint de tels sommets, et nous devons ce succès à une incroyable communauté de joueurs et à nos amis de Bilibili Game. Que vous nous ayez accompagnés dès les premiers jours de promotion de la démo sur Steam ou que vous nous rejoigniez simplement pour découvrir ce qui se trame, merci. »
Les réactions autour de cet Escape from Duckov sont majoritairement positives, le public appréciant l’univers décalé du titre combiné à un shooter tactique plutôt bien conçu, et vendu à petit prix.
Escape from Duckov est disponible sur Steam ainsi que sur l’Epic Games Store.
