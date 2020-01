Epic Seven est disponible depuis déjà plus d’un an sur mobile. Dans ce genre de jeu, type gatcha, on a tendance à être un peu perdu dans une vague d’informations qui nous sont fournies dès l’inscription. Pour ne pas passer à côté du jeu, et le débuter dans les meilleures conditions, nous vous avons préparé un petit guide. On vous explique alors comment bien démarrer l’aventure avec quelques astuces !

Les tutoriels

Comme dans la majorité des jeux aujourd’hui, vous allez doucement être amené dans l’univers d’Epic Seven via des tutoriels. Ils sont assez clairs, vous pouvez les suivre, tout en faisant attention lors de l’amélioration du sanctuaire : la première fois, améliorer le cœur d’Orbis. La seconde, ne l’améliorez pas à nouveau. Choisissez de Passer le tutoriel (en haut à droite), si l’option n’apparaît pas, patientez quelques instants. Préférez améliorer la Forêt des âmes, qui vous sera bien plus utile, notamment pour améliorer et promouvoir vos héros plus vite.

Enfin, si arrivez à votre première multi-invocation et n’en n’êtes pas satisfaits, vous pouvez réinitialiser votre compte via les paramètres. En effet, certains personnages sont plus recommandés que d’autres pour débuter. Cette méthode est très utilisée par les adeptes du genre, mais vous pouvez, si vous voulez, vous lancer dans le jeu sans vous en préoccuper.

A faire

vos ressources ! Au début, vous aurez tendance à vous précipiter en voulant obtenir les meilleurs héros du jeu, les meilleurs équipements, les meilleurs artefacts… Mais vos ressources sont limitées, et elles ne se gagnent pas en une ou deux parties. Une fois qu’une équipe de base est constituée, que vous êtes plutôt satisfaits, concentrez-vous dessus pour monter leur niveau, et entamer les différents modes de jeu. A côté, économisez vos Pieracels et Signets de la Prophétie afin de gagner de nouveaux héros . Accomplissez les 3 objectifs de quêtes dans les missions du mode Aventure, afin de gagner plus de récompenses.

dans les missions du mode Aventure, afin de gagner plus de récompenses. Ne négligez pas les multiples modes de jeu, qui font gagner plus rapidement de l’équipement, et beaucoup d’or.

Participez aux événements temporaires. Ici, on ne parle pas d’événements in-game, mais de ceux dans le cadre de Noël, ou de la nouvelle année, par exemple. Ils sont accessibles via la petite fenêtre de notification, en haut à droite dans le lobby.

A ne pas faire

ses Signets de la Prophétie dès qu’on en obtient. Le pourcentage d’obtention des meilleurs personnages est assez bas, c’est un bon moyen de gaspiller une période de farm. Équiper vos héros avec n’importe quoi (bon, au début, vous n’avez pas le choix). Les dés-équiper coûte beaucoup d’argent, prenez du temps pour choisir des effets d’équipement qui correspondent à votre héros.

pour acheter des Signets de la Prophétie, ou (et surtout) de l’or. Même si vous avez l’impression de ne pas gagner des Signets assez rapidement, les Pieracels vous seront finalement bien plus utiles pour en obtenir. Nous vous expliquons notamment cette technique dans une astuce. Enfin, l’or se gagne de tellement de façons différentes, que ce serait du pur gâchis d’investir là-dedans. Négliger le système d’Ardeur au combat.

Personnellement, nous avons compris que certaines de ces petites astuces que très tard, ce qui fait pas mal ramer dans l’aventure ! La liste pourrait être longue, mais avec ces quelques conseils et nos guides, vous devriez déjà pouvoir débuter Epic Seven efficacement, en prenant les bons chemins.