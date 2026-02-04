Epic Games veut bien admettre que son launcher est nul, et promet des améliorations

Difficile de le contredire

Oui, le launcher Epic Games Store n’est pas bon. Steve Allison a troqué la langue de bois durant un temps pour admettre que cette plateforme a de nombreux problèmes qui ont été trop longtemps ignorés :

« Nous avons beaucoup de choses à corriger. Cela fait des années que nous devons le faire. Nous nous sommes surtout concentrés sur les outils de développement et tout ce que cela implique. Mais l’année dernière, nous avons enfin commencé à investir davantage de ressources dans l’expérience joueur, tout ce dont nos joueurs avaient besoin, ce qu’ils souhaitaient, et sur quoi les critiques, à juste titre, nous reprochent. Nous avons déployé beaucoup de nouveautés l’année dernière, et cette année sera probablement la meilleure pour résoudre les problèmes majeurs. Et parmi ces problèmes majeur, le plus gros est que le launcheur craint. Soyons francs : il est extrêmement lent. »

Epic Games sait où il peut chercher à améliorer ce launcher, et a commencé à travailler sur son architecture en novembre de l’année passée. On nous promet ainsi que dès le mois de mai ou de juin, le launcher devrait être nettement plus rapide pour les utilisateurs.

Ce n’est cependant pas le seul point à corriger, et Allison le sait. Il évoque le cas des espaces communautaires, qui sont particulièrement absents ici, et prévoit d’en ajouter en vous laissant mieux personnaliser votre profil et discuter avec d’autres personnes plus facilement. Là encore, ce sont des améliorations attendues pour le mois de mai, tandis qu’une bibliothèque cross-plateforme devrait être mise en place dès l’automne. Mieux vaut tard que jamais, même si cela fait des années que certains problèmes sont soulignés, ce qui n’a pas aidé l’Epic Games Store à prendre sa véritable place en tant que rival de Steam.