Epic Games réfléchit à produire un film Fortnite suite avec l’ouverture d’une nouvelle division

Fortnite est sans aucun doute le jeu le plus populaire de ces cinq dernières années, dépassant de loin le simple cadre du jeu vidéo pour s’exporter dans de nombreux médias. Le cinéma n’est pas encore l’un d’eux, mais pourrait rapidement le devenir, alors que Epic Games ouvre sa division consacrée au divertissement dans un sens plus large.

Vraiment, personne n’est surpris

Voir Epic Games se lancer dans le domaine du divertissement global n’est en rien une surprise. C’est The Information qui dévoile l’information, relayée par Eurogamer, avec la mention de l’ouverture d’une division qui se chargera de ces projets sur d’autres médias pour l’éditeur, alors qu’un film Fortnite serait actuellement en discussion. Cela serait motivé par les suites du procès entre Apple et Epic Games, qui ont fait baisser les revenus d’Epic Games, ce qui aurait poussé l’éditeur à se lancer dans cette entreprise.

The Information rappelle que trois anciens employés renommés de LucasFilm, dont l’ancien vice-président de la production Jason McGatlin, ont rejoint Epic Games un peu plus tôt cette année. McGatlin serait maintenant le président d’une division spéciale à la tête de projets encore non révélés. Forcément, le film Fortnite pourrait aussi être entre ses mains.

On ne prétendra pas être choqué par l’information, tant un film Fortnite semble couler de source. Même sans conclure d’accords avec d’autres entreprises pour faire apparaitre des personnages de la pop culture (façon Ready Player One), l’éditeur aurait déjà assez de matière pour créer un long-métrage. Et si l’on veut être un peu cynique, il n’y aurait de toute façon pas à faire trop d’efforts pour que ce film soit un succès étant donné la popularité de la franchise.