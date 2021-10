Dans Far Cry 6, il y a beaucoup de ressources et de matériaux. Ceux pour le camp, ceux pour le bricolage, ceux à échanger… En rajoutant les monnaies, il y a de quoi s’y perdre au début. Ainsi, pour tout vous expliquer, vous retrouverez ici un guide complet sur les ressources, les différents matériaux, comment en avoir facilement et où les obtenir.

Comment farmer rapidement les ressources ?

Il y a plusieurs possibilités pour ramasser facilement des ressources, que ce soit les matériaux ou ce qui est nécessaire aux campements. Parmi celles-ci, on peut noter :

Nettoyer les bases du FND (meilleur endroit) et réaliser les objectifs annexes (furtivité…)

Détourner les convois

Intercepter les largages

Récupérer les caches de ravitaillement

Opération de Bandidos

Echange de la viande (chasse)

Bien sûr, vous en trouverez un peu partout, mais ce sont les plus rentables. Cependant, s’il y a bien quelque chose qui peut grandement vous aider, c’est bien le Réseau de Planques. Il s’agit probablement de l’installation à faire le plus vite possible au Bureau de Construction dès que vous avez débloqué le premier campement.

En effet, celui-ci vous permettra de débloquer un réseau de planques et d’acheter des localisations facilement. Non seulement vous pourrez vous téléporter plus facilement mais surtout, le niveau 2 de celle-ci permet d’avoir une cache de ravitaillement de la guérilla renouvelée chaque jour. Mieux encore, le 3ème et dernier niveau vous donnera encore plus de ressources.

Vous l’avez compris, focalisez-vous rapidement sur cette installation, et pensez ensuite à vous téléporter à l’ensemble des planques tous les jours. Si vous avez amélioré au maximum l’installation et que vous avez acheté l’ensemble des emplacements de planques, vous devriez récolter plusieurs centaines de ressources de camp par jour.

Modifier votre interface

Une astuce bête et méchante : vous pouvez aussi tout simplement activer la surbrillance de collecte dans vos paramètres vidéo, dans l’onglet ATH. Cela casse un peu l’immersion mais avec cette option, les matériaux et ressources auront un halo autour d’eux, permettant de voir plus facilement ce qu’il y a à ramasser autour de vous. A noter que la couleur du halo peut être modifiée.

Quelles différences entre matériaux et ressources

Avant de poursuivre, il faut noter qu’il y a pas mal de collectibles et il est vrai que l’on peut s’y perdre. Surtout si on y rajoute les objets à collecter pour le 100%. Il y a cependant deux grosses catégories si l’on met de côté les monnaies :

Les matériaux de bricolage

Les ressources des camps

Les matériaux de bricolage vous permettront d’améliorer vos armes et votre supremo. Ils sont divisés en Matériaux d’impression, qui sont indéniablement les matériaux les plus rares, et les Pièces et Ferrailles. De l’autre côté, les ressources des camps sont bien plus nombreuses et serviront ici à améliorer vos installations. Par ailleurs, passé un cap, les ressources de camps ne deviennent plus nécessaires et pourront être vendues.

Avoir des ressources illimitées

Il y a cependant un moyen de contourner ça et de « tricher ». Certains appelleront ça sans doute un glitch, et diront que ce n’est pas très fair-play mais vous pouvez abuser des caches de ravitaillement de la guerilla. En effet, comme évoqué plus haut, celles-ci se renouvellent tous les jours. Vous n’avez donc qu’à modifier l’heure de votre ordinateur/console et d’avancer de 24 heures et de vous téléporter de planque en planque. Pas très honnête, mais pratique.

Matériaux de bricolage

Comme évoqué plus haut, les matériaux de bricolage sont répartis en deux catégories. Vous n’y ferez pas trop gaffe au début mais si vous souhaitez améliorer votre équipement, vous devrez forcément en collecter. Rassurez-vous, vous en trouverez un peu partout dans Yara, surtout si vous réalisez des objectifs annexes, comme les bases du FND. Vous pouvez aussi en avoir avec les opérations des Bandidos.

Poudre à canon

Il s’agit d’un matériau qui peut être récupérée dans des caches des FND sur les sites militaires ou quand vous interceptez un ravitaillement (les missions avec fumée jaune). La poudre à canon est un matériau indispensable pour l’amélioration de vos armes, sans elle, vous ne pourrez pas les upgrader.

Catalyseur de Supremo

Le cousin de la poudre à canon : les catalyseurs servent cette fois-ci à améliorer votre supremo. C’est donc un matériau indispensable que vous trouverez une nouvelle fois dans les ravitaillements ou dans des caisses de Libertad.

Attache recyclée

Vous en trouverez facilement dans des garages ou des décharges. C’est une ressource que l’on peut aussi échanger contre de la viande.

Circuit industriel

Un matériau plus rare qu’il n’y parait. Pour en avoir, il faudra soit réaliser des opérations spéciales auprès de Lola, soit les échanger contre de la viande. Ils servent à améliorer les mods et les supremos.

Joint résistant

Comme les attaches recyclées, les joints se trouvent dans les garages ou décharges. C’est une ressource un peu plus commune que ces dernières.

Verre recyclé

On en trouve directement dans les poubelles, bennes et autres tas de déchets. Vous pouvez aussi en avoir en échangeant de la viande et du poisson.

Composite industriel

Tout comme le circuit industriel, il faudra aller en acheter auprès de Lola pour en avoir. Quelques poissons donneront également de la chair qui peut être échangée contre la composite.

Plastique résistant

Exactement comme le verre recyclé, à avoir dans les décharges ou ateliers, contre de la viande ou du poisson.

Ferraille de véhicule

Un matériau assez commun que l’on peut avoir en les récupérant directement sur des véhicules militaires.

Ressources des camps

Les ressources de camp se trouvent un peu partout et permettent d’améliorer ses installations. Que ce soit pour les débloquer ou augmenter leur niveau, il vous faudra de nombreuses ressources. Puis, une fois que vous aurez amélioré l’ensemble de vos 6 installations, vous n’en aurez plus besoin et vous pourrez donc tout vendre à un marchand.

Comment avoir du métal

Le métal peut se trouver soit dans des conteneurs, comme sur la capture d’écran, soit par petite dose. Vous en trouverez principalement dans les bases et autres équipements militaires. Les bases du FND sont d’ailleurs un bon moyen d’en avoir facilement. Un autre moyen très sûr pour le métal, c’est d’en récupérer sur les convois.

Il est possible de détourner un convoi qui vous donnera une bonne vingtaine de métal. Ces camions sont symbolisés par un logo orange sur votre mini-map. Vous pouvez aussi ramener le convoi à destination pour avoir encore plus de métal. Assurément le meilleur moyen.

Comment avoir de l’essence

L’essence peut être trouvée soit dans des barils, soit dans des bidons. C’est une ressource que l’on retrouve assez facilement un peu partout, que ce soit dans les bases du FND ou autre part. Théoriquement, à chaque poste de contrôle, vous trouverez plusieurs barils. Tout comme le métal, vous pouvez aussi en dénicher sur les convois. Vous en trouverez également dans les stations-services.

Comment avoir des médicaments

Tout comme les autres ressources, les médicaments se trouvent soit dans des caisses assez grandes, symbolisées par des couleurs blanches et bleues, soit à plus petite échelle. Les bases du FND sont assurément le meilleur endroit pour en dénicher, tout comme les convois. Comme évoqué en début d’article, on vous conseille d’améliorer votre réseau de planques en premier, ce qui permettra d’avoir une cache de ravitaillement de la guérilla renouvelée souvent.

Pour d’autres guides sur Far Cry 6, vous pouvez consulter notre Wiki Complet. On vous partage plusieurs soluces pour les collectibles, avec notamment l’emplacement des coqs, clés USB ou encore les histoires cachées un peu partout dans Yara.