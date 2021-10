Où trouver les 19 coqs de l’île ? | Guide Far Cry 6

Mis en avant lors de la promotion du jeu, les coqs, dont un pouvant devenir votre Amigo, ont une place importante dans l’univers de Far Cry 6, à tel point qu’ils constituent une partie des collectibles à trouver au cours de votre aventure. Aux commandes de Dani Rojas, arpentez l’île de Yara et trouvez les 13 coqs sur l’île, nommés « Les plus féroces combattants de Yara », afin de constituer une véritable équipe et de participer à des combats de coqs épiques, tout en déverrouillant le trophée « Elevage intensif ».

A noter que 6 coqs supplémentaires, « Les mercenaires à plume de Yara », seront débloquables grâce à votre compte Ubisoft Connect. La plupart des 13 coqs à ramasser apparaissent sur votre carte quand vous approchez la zone, mais nous vous proposons un guide complet, divisé par régions, pour trouver tous les coqs de l’île :

Isla Santuario : aucun coq.

Libertad HQ : aucun coq.

Madrugada : 4 coqs.

Valle de Oro : 4 coqs.

El Este : 4 coqs.

Esperanza : 1 coq.

Madrugada

El Rato – Costa Del Mar

Vous trouverez le tout premier coq de l’aventure, El Rato, au sein de la Ferme des Montero, la première famille que vous rencontrerez lors de votre arrivée dans la région de Madrugada. Une fois que vous débloquez l’accès à toute l’aventure, dirigez-vous vers le fond de la ferme pour trouver une arène de combats de coqs et trouver votre premier coq dans une caisse sur le côté.

D’ailleurs, le tenancier du ring de combat vous confiera une mission au sein d’une Histoire de Yara, Coq en Stock qui vous permettra de retrouver le deuxième coq, El Dorado.

El Dorado – Aguas Lindas

Vous trouverez le coq El Dorado assez facilement au début de votre entrée dans le bunker où vous envoie Elvis pour récupérer ses ergots, dans la zone des Côtes de Cobre, proche de la Crête de Catalejo, au nord de la province Aguas Lindas. Après avoir trouvé Ramon en mauvais point, vous récupérez le coq dans une caisse posée sur un bureau. Ainsi, vous pouvez terminer la quête en poursuivant le chemin proposé par la quête pour tomber sur des coqs totalement enragés.

El Aguila – Costa Del Mar

Vous trouverez le coq El Aguila dans une caisse sur une montagne, dans la région du Parc Serpentino, tout proche de là où vous devez chasser la peau de crocodile pour débloquer Chorizo. Il est assez simple à trouver étant donné qu’il est bien mis en évidence dans la zone.

Acier – Lozania

Vous trouverez le dernier coq de la région de Madrugada à l’est de la ville de Verdera, dans la province de Lozania, devant une maison où parlent divers yaran. Approchez-vous et récupérez le coq pour l’avoir dans votre collection.

Valle de Oro

El Pico – Noventarmas

Vous trouverez le coq El Pico derrière une maison facile d’accès, juste au sud du Jardin botanique de Yara dans la région de Noventarmas – Cielo Gardens.

Les autres localisations arrivent très bientôt…

Les 6 coqs Ubisoft Connect

Ils se nomment El Rebelde, Sergent Bec, El Dragon, El Rival, Fuego et Frio et ce sont les 6 coqs à débloquer gratuitement dans l’onglet Ubisoft Connect du jeu. Pour les récupérer, cliquez en haut à droite de l’écran dans votre menu sur le bouton Boutique. Trouvez l’onglet Ubisoft Connect pour récupérer les 3 packs de 2 coqs disponibles gratuitement ici.

Pour tous nos autres guides et astuces sur Far Cry 6, vous pouvez consulter notre guide ultra-complet sur le jeu ou la liste des collectibles à récupérer.