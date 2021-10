Si vous aimez la musique et les musiques utilisées dans vos jeux, vous serez ravis de savoir que Far Cry 6, la nouvelle itération de la licence d’Ubisoft à inspiration cubaine, propose 15 titres à retrouver et à écouter quand vous le voulez, répartis dans les différentes régions de Yara. Présents sur des clés USB souvent à proximité d’un ordinateur, elles ne sont pas facilement visibles même si des diodes vertes et rouges les éclairent.

Pour les ramasser, il vous faudra vous approcher (très près) et rester appuyer sur la touche Action pour l’avoir dans votre collection. ActuGaming vous propose un guide complet pour toutes les trouver, réparti par régions pour plus de facilité, avec à chaque fois, cartes et captures d’écran précises.

Voici la répartition des clé USB sur l’île de Yara dans Far Cry 6 :

Isla Santuario : 1 clé USB.

Libertad HQ : aucune clé USB.

Madrugada : 4 clés USB.

Autres régions à venir…

Isla Santuario

Quito – Plantation viviro nueve

La seule clé USB de cette île se trouve dans la province de Quito, tout au sud de l’île, au niveau de la Plantation viviro neuve, théâtre d’une mission au début du jeu.

Vous trouverez la clé USB sur un bureau, contre un mur où sont affichés notes et photos. Approchez-vous et ramassez la clé pour découvrir le titre Hitboy.

Madrugada

Costa Del Mar – Marina d’ocaso

Cette clé USB se trouve dans un des lieux que vous visitez également lors de votre aventure. Elle contient le titre Pulpa de tamarindo et se trouve sur le bureau du bâtiment abrité au centre du complexe.

Aguas Lindas – Planque mambo

La clé USB contenant le titre Sentimento original se trouve dans une poubelle, proche d’un ordinateur au niveau de la Planque mambo, tout au nord de la région Aguas Lindas et dans la province Côtes de Cobre.

Aguas Lindas – Base aérienne Olimpia des FDA

Pour cette autre clé USB de la région de Madrugada, il faudra vous tourner vers l’énorme base aérienne de vos ennemis, présente dans la province Aguas Lindas dans les Plaines de l’Oasis au nord de l’île, plus précisément. Il vous faudra monter au sommet de la tour de contrôle, en faisant le tour pour trouver l’échelle et la clé USB, qui contient le titre Abuso de Poder se trouvera à côté d’un ordinateur.

Lozania – Grand-place de Verdera

Vous trouverez cette nouvelle clé USB qui contient le titre What a bam bam, sur une table sur la terrasse couverte d’une maison du nord-ouest de la ville.

Les autres localisations arrivent très bientôt…