Gotham Knights bénéficie d’une ville riche d’histoire dans les comics et les adaptations, de quoi intégrer des monuments un peu partout pour multiplier les références et autres clins d’œil, et pourquoi pas en profiter pour demander aux joueurs et aux joueuses de tous les visiter. C’est pour cela que l’on vous propose ce guide des emplacements qui sera donc un peu votre guide touristique.

Les emplacements des monuments de Gotham Knights

Comparés aux autres collectibles de Gotham Knights, les monuments sont peut être les moins évidents à trouver puisque leur nombre par quartier est beaucoup plus flou. On sait au moins que les plaques à trouver sont au nombre de 40 et qu’on les trouve toujours près du sol dans des zones faciles d’accès (logique puisqu’il s’agit d’une installation touristique, la ville n’allait pas les mettre dans des endroits demandant un grappin).

Notez aussi que si l’on parle de monuments, en réalité, l’énorme majorité sont tout simplement des bâtiments. Il existe deux types de plaques, celles historiques que l’on trouve généralement à l’entrée de lieux assez anciens et à l’architecture plus remarquable que le reste, puis les autres plus passe-partout qui sont plus modernes ou des commerces. Et les plaques sont à activer en interagissant avec elles.

En cas de doute, quand vous voyez un lieu qui semble visuellement se détacher, scannez l’endroit pour voir si un petit carré orange n’apparait pas, il s’agit d’une plaque qui n’a pas encore été activée. Tout trouver permet d’obtenir un bonus d’xp mais aussi un point de compétence pour tous les personnages et quelques matériaux pour le craft (un Prométhium, une Nanocapsule programmable et un Pseudoderme), sans compter le trophée/succès lié.

Quartier financier

Société de ferry de Gotham City

Cette plaque se trouve au nord-ouest du quartier, vers le ferry comme son nom l’indique. On peut facilement la repérer grâce à la grosse enseigne rouge Sundollar Coffee qui est juste à sa droite.

Maison de repos du Sacré-Cœur

Rendez vous à la frontière entre le Quartier financier et le Chaudron, au niveau de Harbor Drive. L’immense bâtiment très classieux ne devrait pas être compliqué à repérer du côté Sud de la rue. La plaque est à droite de l’entrée principale.

Banque nationale de Gotham City

On ne peut pas dire que l’endroit soit très discret avec son sommet entouré d’une lumière verte due au logo GGNB. L’immeuble se trouve au Nord et cela tombe bien puisque la plaque se trouve du côté de la face Nord et plus précisément à droite de l’entrée principale.

Port Miller

Au Sud du Beffroi, vous pouvez voir une longue jetée avec un grand bâtiment aussi reconnaissable aux horloges présentes sur sa tour. La plaque que vous cherchez est sur la face Nord, à droite de l’entrée.

Le Vieux Gotham

Mairie de Gotham City

La Mairie de Gotham a évidemment droit à sa plaque que l’on peut trouver au sud du bâtiment, à droite de l’entrée principale que l’on peut repérer aux grands drapeaux américains qui l’entourent.

Église St Swithuns

La plaque suivante se trouve à l’entrée de l’église l’église située à l’est du pont qui relie le Vieux Gotham à Southside, sur sa face Nord-Ouest (il y a aussi un Batarang sur la pointe de l’église juste au-dessus).

Cathédrale de Gotham City

Cette plaque sera un peu plus complexe à trouver puisqu’elle ne se situe pas sur le bâtiment principal de la Cathédrale mais plutôt sur une annexe qui est au Nord-Ouest,à droite du Merry Banshee. Elle a une forme de + dont le haut serait un peu raccourci et la plaque vous attend du côté Sud, à droite de la porte.

Fondation Martha Wayne

Situé au Sud du Commissariat, le bâtiment de la Fondation Martha Wayne se reconnait aux grands logos MW multicolores que l’on peut voir à son sommet. Mais pour la plaque, cela se passe bien au sol en arrivant par le Nord-Est vers la face qui a les grandes bannières avec le nom du lieu. La plaque est entre les bannières de gauche et les portes.

Caserne de Gotham City

La Caserne des pompiers de Gotham se trouve à dans la partie Est du Vieux Gotham, sur Kane Street, au niveau du croisement avec Logerquist Avenue. Le plague est facile à repérer sous le drapeau américain et le logo de la caserne, entre les deux arches.

Bâtiment Novick

Pour trouver cet endroit, il suffit de se rendre juste au nord de la Mairie de Gotham City, au pied de la plus grande tour de l’endroit. Il faut repérer le nom The Novick Building éclairé par une lumière, la plaque est en dessous de ce logo.

Le Chaudron

Supermarché Fei Hong

Voici une plaque qui n’est pas évidente à trouver sans le scan RA vu la pénombre. Il faut se rendre dans le Chaudron et plus précisément au croisement entre Volkzek Street et Harrow Road, sous le métro aérien. Vers l’Est, on retrouve le Fei Hong Supermarket, devant le magasin on retrouve deux escaliers, la plaque est dans le coin entre les deux.

Pizza délice de Luigi

Dans la zone basse du Chaudron, au Sud-Ouest de Paris Island, on retrouve une petite ruelle avec des commerces tels que The Short Cut, Paccioretti ou Newsstand. Juste en face d’eux se trouve le bon bâtiment avec la plaque à gauche de la vitrine de Luigi.

Incinérateur de Paris Island

Il suffit de se rendre sur Paris Island et de prendre la route principale, on trouve la plaque en regardant la paroi du bâtiment au Sud-Est.

Southside

Cobblepot Steel

Le bâtiment Cobblepot Steel est l’un des rares à avoir son nom sur la carte. Il s’agit du grand immeuble situé à la frontière entre Le Chaudron et Southside. La plaque se trouve au nord, à droite des marches centrales.

Quai Dixon

Direction l’Est de Southside pour trouver l’entrée du Quai Dixon qui se situe à droite de Daggett. Il faut repérer l’arche avec le nom Dixon Docks, la plaque est du côté droit de l’entrée.

Peinture Giverny

Rendez-vous au Nord-Est de Wayne Tech pour trouver Giverny Paint reconnaissable à ses deux gros panneaux rouges avec le nom, en haut du bâtiment et au dessus de l’entrée, l’entrée qui se situe à l’est tandis que la plaque est à la droite de cette dernière.

Ancienne usine Koul-Brau

Partez vers le Sud-Ouest de Southside et S.T.A.R Labs. Vous pouvez aussi vous repérer grâce à la grue puisque le bâtiment que l’on cherche est juste à sa droite sur la carte. Pour trouver la plaque, il faut regarder au Sud de la face Est, à gauche des marches de l’entrée.

Verrerie de Southside

Direction le croisement de Gate Street et de Lyntown Avenue où vous trouverez des bâtiments bien indiqués comme ceux de Dagett ou Ocran. Malheureusement, la Verrerie de Southside est moins facile à repérer de l’autre côté de la rue si ce n’est grâce à ses trois grandes cheminées. La plaque se situe à l’est du bâtiment sous le nom peint Southside Glassworks.

Tricorner Island

Bureau de Poste de Gotham City

On trouve le bureau de Poste au coin de St. Adrian Avenue et de Monument Street, au Sud-Est de Tricorner Island, à l’Ouest de la Statue de la Justice. Contrairement à d’habitude, la plaque n’est pas près de la mur mais sur la façade Sud du bâtiment.

Statue de la Justice

La plaque est tout simplement au pied de la Statue de la Justice, côté Ouest (et un Batarang est à son sommet).

Fort Dumas

S’il s’agit de la plaque du Fort Dumas (situé au Nord-Est de Tricorner Island), elle n’est pas pour autant proche du bâtiment puisqu’il faut plutôt chercher sur le trottoir Est de Monument Street pour trouver le portail fermé menant vers le Fort. La plaque est à gauche de la plus grande porte.

Armurerie

L’Armurerie donne son nom à Arsenal Street, il est donc logique de la chercher dans cette rue de la partie Est de Tricorner Island. Et on la trouve effectivement sur le trottoir Ouest, juste au Nord du magasin Calamatas. La plaque est à droite de la porte, en haut des marches.

West End

Première Église de Gotham

Il est assez facile de repérer l’église au Sud-Est de West End mais pour la place, cela se passe du côté de l’entrée Nord-Ouest, la plaque étant juste à gauche des portes.

Syndicat de Gotham City

Direction le centre de West End pour trouver l’immeuble encerclé par Grant Lane, Croydon Avenue et Prince Street. Sa plaque se trouve sur la façade Sud, à droite des marches pour accéder à l’entrée.

Otisburg

Wayne Enterprises

Si la carte indique Tour Wayne et la plaque Wayne Enterprises, cela ne change pas grand chose puisqu’il s’agit bien du même endroit. La plaque est du côté Nord du bâtiment, à gauche de la double porte tambour.

Traiteur au pois cassé

Direction le Sud-Ouest d’Otisburg pour chercher un commerce sur Croydon Avenue, à juste à l’ouest de la grue. Vous le trouverez plus facilement en regardant vers le Sud et en sachant que le nom anglais sur le logo est Split Pea Catering. La plaque est à droite de l’entrée au Nord du bâtiment.

Église Saint Alois / Aloysius

Un autre endroit dont le nom change d’une fois à l’autre mais heureusement, dans tous les cas, il s’agit clairement d’une église que l’on peut côté de Berger Avenue, face à la grue située à l’intersection de cette avenue et de Gardner Street. La plaque est à gauche de la porte principale de l’église.

Ralli

Rendez-vous sur Berger Avenue pour vous rendre sur la grande place à l’Est de Foxteca. Le bâtiment que l’on recherche est Ralli et on ne peut pas dire qu’il se fasse discret avec sa flamme comme logo. La plaque est sur la façade Sud, entre les deux vitrines à gauche de l’entrée principale.

Bowery

Église des martyrs sacrés

L’Est de Bowery abrite l’une des églises du jeu, ce qui veut donc dire qu’il y a une plaque à gauche de l’entrée principale qui se trouve du côté de Sheldon Hill Road à l’ouest du bâtiment.

Refuge pour animaux S. K.

Direction la côté Est de Bowery, à l’intersection entre Atlantic Avenue et Cape Street. Le trottoir Nord devrait attirer votre regard avec son enseigne avec son thème du chat. La plaque est à gauche de la porte.

Phare du Cap Carmine

Le Phare et le Cap Carmine sont très simples à repérer au Sud-Est de Bowery. La plaque se trouve à gauche de la porte du phare.

Centre Wayne pour enfants

En arrivant dans Bowery par l’Ouest via Berget Street, le premier bâtiment que vous voyez à votre gauche est le Centre Wayne pour enfants et la plaque se trouve à droite des marches / rampes qui permettent d’accéder à l’entrée principale.

Gotham Heights

QG de l’ancienne mine Wayne

Rendez-vous tout au Nord de Gotham pour trouver une petite route qui surplombe la ville, la Gotham County Road. A gauche de son Entrée Est, on trouve une petite et ancienne construction en bois, observez la façade Sud du bâtiment pour découvrir la plaque qui célèbre les débuts de l’empire Wayne.

Résidences Gotham Heights

Pour ce bâtiment, il faut se diriger au Sud-Est de Gotham Heights sur Bierce Avenue. La résidence se trouve sur le trottoir Sud, à droite de The Short Cut. La plaque est entre les deux portes.

Galerie d’art Martha Wayne

Il faut avouer que même en ayant trouvé cette plaque, on reste perplexe puisqu’elle n’est absolument pas à l’entrée d’un bâtiment qui pourrait être une galerie d’art mais sur le côté des marches d’une passerelle. Rendez-vous au croisement entre Dyrfold Avenue et Mason Street pour repérer les marches direction Sud-Est et donc la plaque.

Église St Joseph

On retrouve une église au Nord de Gotham Heights donc forcément on retrouve aussi une plaque à droite de son entrée.

Robinson Park

Parc des expositions

Pour une fois, c’est bien un monument qu’il faut chercher et non pas un immeuble puisqu’il s’agit de l’obélisque que l’on repère facilement dans le Parc Robinson grâce à sa grande taille alors qu’il n’y a rien autour.

Plaza de Robinson Park

Direction la côte Sud de Robinson Park puisqu’il est plus facile de repérer la plaque depuis cet endroit. Plus précisément, il faut entrer dans le parc via son entrée Sud (la grande arche avec le nom du parc) pour voir la plaque juste en face sur la structure qui forme la place.

Bristol

Église Ste Faustine

L’Église Ste Faustine se trouve au Sud-Ouest du Cimetière de Gotham, sa plaque est à gauche de l’entrée.

Maison funéraire Leblanc

Il ne faudra pas aller très loin pour l’autre monument de Bristol puisqu’on le trouve tout simplement à l’opposé de l’église dans le groupement de bâtiments qui constitue le Nord du quartier. Notez qu’un Batarang est planté dans la face Nord-Est de la maison funéraire.

Vous connaissez désormais la ville dans ses moindres recoins et monuments, mais vous pouvez continuer de consulter notre section dédiées aux guides et astuces de Gotham Knights pour trouver par exemple tous les Batarangs ou les œuvres de street art.