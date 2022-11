A l’instar de Batman Arkham Knight, Gotham Knights possède bien une fin secrète. Enfin, secrète, c’est vite dit, mais il est facilement possible de passer à côté si vous décidez de ranger le jeu après avoir assisté à l’une des fins avec Nightwing, Batgirl, Red Hood ou Robin. Cette fin n’offre pas plus d’explications sur le scénario ni sur sa potentielle suite, mais elle reste assez sympathique à voir. Voici donc comment débloquer la fin secrète de Gotham Knights.

Comment débloquer la scène bonus de Gotham Knights ?

Tout d’abord, rassurez-vous, voir cette scène supplémentaire n’a rien d’aussi compliqué que la fin d’Arkham Knight. Rappelez-vous, il fallait parcourir la ville de Gotham afin de dénicher tous les trophées de l’Homme Mystère, répartis par centaines dans les coins les plus sombres et cachés de la métropole.

Dans Gotham Knights, c’est bien plus facile. Et heureusement, étant donné que cette scène bonus reste anecdotique. Pour la débloquer, la méthode est très simple. Il suffit de vous rendre au Beffroi, près de l’autel à la gloire de Batman. Après avoir terminé le jeu, vous y verrez un cadre avec une photo de la Bat-Family. En vous approchant de ce dernier, vous pourrez enclencher cette scène, qui permet de revoir Bruce Wayne une dernière fois et d’en faire complétement le deuil.

