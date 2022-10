Gotham Knights étant un monde ouvert, il nous propose forcément de chercher des objets à collectionner comme les Batarangs par exemple. Si Batman n’est plus là, cela ne veut pas dire pour autant qu’il n’a pas laissé de traces de lui dans la ville avec ses projectiles fétiches à trouver un peu partout. Et cet article est donc là pour vous indiquer tous leurs emplacements.

Les emplacements de tous les Batarangs de Gotham Knights

Les développeurs ont été assez sympas en se limitant à 12 Batarangs par zone de la ville pour atteindre un total de 60. Cependant là, ils ont été moins sympas, c’est que ces objets sont assez difficiles à repérer vu leur lueur qui se noie très souvent dans les décors et le scan RA qui ne s’avère pas très utile sans si on est vraiment proche.

Trouver tous les objets d’un quartier permet d’obtenir un bonus d’xp tandis que la collection complète vous donnera aussi droit à de l’xp, un point de compétence pour chacun des personnages ainsi qu’une autre récompense, sans compter le trophée/succès lié.

Le Centre-Ville

Quartier financier – Société de Ferry

Direction le Nord-Ouest du quartier financier avec le point d’embarquement du ferry mais surtout une grande tour horloge dont le toit abrite un Batarang.

Quartier financier – Labos Quartz

La côte Nord du quartier financier est décidément chargée puisque les Labos Quartz aussi ont droit à leur collectible que l’on trouve au pied des deux grandes cheminées.

Quartier financier – Gotham City Towers Apartment

Au Nord du quartier financier et du GCNB, on peut trouver un petit bâtiment en forme de U portant le nom de Gotham City Towers Apartment. L’objet n’est pas sur l’une des deux tours mais bien sur le toit de la partie basse.

Quartier financier – Gotham City Shopping Center

A l’Ouest du Beffroi se trouve le grand Gotham City Shopping Center, reconnaissable à son logo jaune composé un G qui intègre un S et C. Pas besoin de grimper au sommet mais presque, puisque l’objet vous attend sur la partie Ouest du toit qui entoure la pointe de la tour, sous les gargouilles.

West End – Tunnel de Chelsea

Un Batarang est trouvable sur le toit de l’immeuble au Sud de l’entrée du tunnel de Chelsea, au Sud-Ouest de West End. Il est posé sous un panneau publicitaire jaune pour des glaces.

West End – Station de métro aérien

Suivez les rails du métro aérien pour trouver la station (qui se situe à mi-hauteur du quartier sur la carte). L’objet est planté dans le mur de la face Ouest de la station (au dessus des escaliers rouges). Pour l’atteindre, il faut viser avec le grappin depuis le bas pour bien l’attraper sur le passage ou bien se laisser tomber dessus.

West End – Bessolo Ristorante

Il faut se rendre au Sud-Est de West End du côté de Storrow Street. Au Sud de la Première Église de Gotham, on trouve un ensemble de petits commerces et l’objet à ramasser est sur le toit du Bessolo Ristorante.

West End – Gazette de Gotham City

La tour de la Gotham Gazette se voit de loin grâce aux lettres de lumière rouge à son sommet, et cela tombe bien parce que ce que vous devez ramasser et juste derrière ce logo géant.

West End – Unité des crimes majeurs du G.C.P.D.

Ces autres locaux du G.C.P.D. situés au Nord-Ouest de West End ont aussi droit à leur Batarang souvenir. On le trouve sur le toit du plus grand des bâtiments, du côté Sud, il faut faire le tour pour trouver la porte du grillage.

West End – Gotham City General Hospital

Une fois de plus, ce collectible est une simple affaire de voir l’une des plus hautes tours de la ville et d’atteindre son sommet le voir posé par terre. Cette fois-ci, il s’agit du Gotham City General Hospital situé au nord de West End.

Le Gotham Historique

Le Vieux Gotham – Cathédrale de Gotham City

Rendez-vous tout au sommet de la Cathédrale de Gotham qu’il faut atteindre en passant d’une pointe à l’autre grâce au grappin.

Le Vieux Gotham – La Tour à l’Est

Direction l’Est du Vieux Gotham pour trouver la tour la plus haute, elle est au Sud du Mémorial Gordon, le croisement entre Logerquist Avenue et Finger Avenue. Servez-vous de votre grappin pour monter de gargouille en gargouille et atteindre le sommet.

Le Vieux Gotham – L’antenne au Sud de la Mairie

Le plus simple pour ce Batarang est de se rendre à la Marie pour repérer le batiment qui se trouve juste au Sud et sur lesquel se trouve l’item en question.

Le Vieux Gotham – Église St Swithuns

Le collectible suivant est à récupérer sur la pointe de l’église située à l’est du pont qui relie le Vieux Gotham à Southside (il y a aussi une plaque de monument juste en bas).

Le Vieux Gotham – L’Hôtel

Dans la partie Ouest du Vieux Gotham, au croisement de Grand Avenue et de Canal Street se trouve le building d’un hôtel (le logo est en bas, sur la façade Nord). Le Batarang n’est pas exactement au sommet mais un étage en dessous, accroché au rebord côté Ouest.

Vieux Gotham – Le Kiosque

Tout au Nord du Vieux Gotham, on retrouve la Finger Avenue. Si vous faîtes attention, vous verrez tout à l’Ouest de cette avenue qu’il y a un espace entre les deux immeubles qui forment un angle. Dans cet espace, on trouve un petit kiosque sur le toit duquel vous attend le collectible.

Tricorner Island – New Tricorner Shipyard

Repérez l’ensemble de bâtiments New Tricorner Shipward dans la partie Ouest de l’île, le Batarang est posé au pied de l’énorme antenne sur le toit de l’un d’entre eux.

Tricorner Island – Kane Industries

Difficile de louper la tour Industrie qui est le plus grand bâtiment de Tricorner Island. L’item se trouve sur la façade Ouest, posé sur la partie en pente.

Tricorner Island – Parking à l’Ouest du pont Sud

Direction le pont qui relie Tricorner Island au Vieux Gotham pour trouver le petit parking situé à l’Ouest de son entrée. L’objet est tout en haut d’un des lampadaires du parking.

Tricorner Island – Statue de la Justice

Le sommet de la Statue de la Justice (située au Sud-Est de Tricorner Island) a évidemment un collectible à ramasser (et une plaque est à son pied).

Tricorner Island – Fort Dumas

Direction le Nord-Est de Tricorner Island et grimpez pour atteindre le Fort Dumas. Repérez la zone à l’Est avec les canons, le Batarang est accroché au mur derrière eux (celui menant à l’étage supérieur). Il faut monter sur le mur et s’y accrocher pour atteindre l’objet.

Tricorner Island – Pont commémoratif Robert Kane

Le pont au Nord de Tricorner Island, qui le relie au Bowery a lui-aussi droit à son item à ramasser, en plus de rendre hommage au cocréateur de Batman. Il n’est pas très dur à trouver ou à atteindre puisqu’il est posé sur la partie arche qui supporte les panneaux routiers.

Le Sud de Gotham

Le Chaudron – Stagg Enterprises

Difficile de louper ce Batarang puisqu’il est juste posé sur le logo Stagg tout au sommet de l’immeuble Stagg Enterprises.

Le Chaudron – Côte est

Ici pas de gros signe évident pour se repérer ou de nom de rue à proximité. Il faut se rendre sur la côte Est du Chaudron et suivre les rails du métro aérien. On trouve l’objet sur un immeuble en très mauvais état.

Le Chaudron – Terminus du métro aérien

Tout à l’Ouest de la frontière entre le Chaudron et Southside, il y a un hangar qui sert de terminus au métro aérien de la ville. Le collectible se trouve sur le toit de ce hangar.

Le Chaudron – Le Château d’eau au nord du Bar 8-Bit

L’immeuble en question n’a pas vraiment de signe distinctif mais il est au moins voisin du Bar 8-Bit nettement plus reconnaissable grâce à ses néons et que l’on trouve au Nord-Ouest du Chaudron. Celui qui nous intéresse réellement est celui juste au nord avec trois branches dont l’une est la construction la plus haute de la zone. Mais cherchez plutôt le château d’eau sur l’un des autres toits du bâtiment.

Le Chaudron – Big Belly Diner

Dans le Chaudron, cherchez la partie de Saint Avenue qui passe sous le pont. Vous devriez y trouver un grand néon qui indique le Big Belly, un diner sur lequel on peut trouver le Batarang.

Southside – Le QG de Cobblepot Steel

Direction la tour Cobblepot Steel où il faudra jouer du grappin (et de son saut pour continuer l’impulsion) pour atteindre la gargouille située vers le Sud-Ouest.

Southside – L’Aciérie Cobblepot

On n’en a pas fini avec l’empire Cobblepot puisqu’un Batarang se trouve aussi au niveau de leur Aciérie de Laytown Avenue. Et plus précisément, dans leur plus grosse structure reconnaissable aux deux tubes penchés qui seront d’ailleurs un bon moyen pour grimper facilement.

Southside – Wayne Tech

La Tour Wayne Tech a forcément aussi droit à son Batarang que l’on peut non pas au sommet mais un peu avant, sur le toit juste en dessus du logo de l’entreprise.

Southside – Ocran Chemicals

Le Batarang suivant peut se trouver au niveau d’Ocran Chemicals, la grande usine située sur la côté Nord-Est de Southside. Attention puisqu’on ne le trouve pas sur l’un des toits mais bien sur le ponton tout à l’Est. On peut plus facilement le voir en regardant depuis le pont qui relie ce quartier au Vieux Gotham.

Southside – S.T.A.R. Labs

Direction le sommet de la tour S.T.A.R. Labs que l’on trouve au Sud-Ouest de Southside puisque l’objet se trouve juste au dessus du logo.

Southside – Quai Dixon

Il faut se rendre à la pointe de Southside pour atteindre le Quai Dixon, le Batarang vous attendra sur la dernière grue au fond du quai.

Le Nouveau Gotham

Otisburg – Station de métro aérien

Il faut vous rendre au Nord d’Otisburg pour trouver la Tour Wayne qui pourra sous aider à vous repérer pour trouver le collectible. Il est en effet juste au sud, sur le toit du quai de la station de métro aérien.

Otisburg – L’immeuble Queen-Lane en construction

Entre Foxteca et la Tour Wayne se trouve un immeuble en construction par Queen & Lane. Le Batarang est planté à mi-hauteur dans la façade Sud. Pour l’attraper deux solutions, se mettre juste au dessus puis se laisser tomber ou se mettre en dessus puis bien viser avec le grappin.

Otisburg – Grue

Otisburg abrite de nombreuses grues mais celle qui nous intéresse est celle située à l’intersection de Berger Avenue et de Gardner Street. L’objet vous attendra au sommet de cette grue.

Bowery – Sherman Fine Realty

Tout au Sud-Ouest de Bowery se trouve l’immeuble de Sherman Fine Realty (dont l’ensemble du bâtiment semble former un G sur la carte). Le Batarang se trouve dans la petite ruelle à l’Est de la tour principale.

Bowery – Newton Place

Direction le Sud-Est de Bowery et la Newton Place et ses très nombreux châteaux d’eau, l’objet est d’ailleurs sur l’un d’entre eux, celui qui se trouve à gauche de l’entrée de Cap Carmine.

Bowery – Phare du Cap Carmine

Le Phare du Cap Carmine au Sud-Est de Bowery n’a pas seulement une plaque, il a aussi un Batarang est pas besoin de grimper jusqu’en haut puisqu’il est seulement à mi-hauteur de l’autre côté de l’entrée.

Bowery – Superfast Shipping

Rendez-vous au Nord-Est de Bowery pour trouver les locaux de Superfast Shipping, rassurez-vous le nom est écrit à plusieurs endroits, notamment sur le panneau situé sur le plus gros bâtiment et au pied duquel on retrouve le collectible recherché.

Bowery – Deeply Dishy

En arrivant à Bowery via le pont en provenance de Tricorner Island, vous pouvez voir une jetée à l’Ouest sur laquelle on retrouve le commerce Deeply Fishy avec sa grande enseigne. L’objet à trouver est sur le toit.

Bowery – Complexe Sportif Knightsdome

Certes, le Batarang n’est pas exactement sur le toit du complexe sportif de Bowery, mais il est si simple à repérer et si proche quand on se trouve sur le toit de ce bâtiment qu’il s’agit de la meilleure façon de vous mettre sur la voie. En effet, quand vous y êtes il suffit de se tourner vers le nord pour le voir sur le château d’eau de l’immeuble voisin.

Bowery – Théâtre Le Monarch

Impossible de ne pas avoir de collectible dédié à cet endroit fondateur pour Batman et il y a donc un Batarang planté sur la face Nord-Ouest du bâtiment, pour l’atteindre il faut se laisser tomber depuis le toit ou bien viser avec le grappin pour l’attraper au passage.

Bowery – Quinzaños Constructions

Rendez-vous au Nord-Ouest de Bowery pour chercher le bâtiment de Quinzaños Constructions que vous repérerez plus facilement grâce à l’énorme publicité pour Soder Cola. Ce que vous cherchez se trouve sur la façade Ouest du bâtiment, planté dans le mur et vous demandera donc de bien vous laisser tomber ou de bien viser avec le grappin.

Le Nord de Gotham

Gotham Heights – Université de Gotham

Retour à la case départ puisque ce Batarang se trouve tout au Nord-Ouest de Gotham, là où vous aviez fait votre premier pas lors du tutoriel. Le bâtiment qui nous intéresse est celui au fond de l’université (au Nord-Ouest), le collectible est posé sur un petit toit du côté Nord-Est.

Bristol – Maison funéraire Leblanc

Direction la partie Nord de Bristol au croisement de Beacon Street et Mercey Avenue pour trouver la maison funéraire Leblanc (et sa plaque), le Batarang est planté dans la façade Nord du commerce.

