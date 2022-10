Dans Gotham Knights, Robin demande à l’équipe d’ouvrir l’œil pour lui trouver les plus belles Œuvres de Street Art de la ville. Et même si c’est le collectible le moins compliqué à compléter, on vous propose ce petit guide pour vous aider à trouver tous les bons graffitis et fresques murales au milieu des tags moins artistiques.

Les emplacements de toutes les Œuvres de Street Art de Gotham Knights

Quand on dit que c’est plus facile de trouver l’ensemble des Street Arts de Gotham, c’est tout simplement parce qu’il n’y en a que 12 et qu’ils sont répartis dans 10 des 11 quartiers de la ville (c’est la zone Southside qui n’en a aucun). Ce qui veut dire qu’à deux exceptions il n’y a qu’un seul graffiti à trouver par zone ce qui nous arrange bien pour les recherches.

En revanche, ce qui rend la tâche la plus difficile c’est le fait de ne pouvoir les repérer uniquement grâce au scan RA. Il y a de nombreux graffitis dans la ville et même si les fresques sont de meilleures qualités, elles se fondent un peu trop bien dans le décor. Heureusement, le scan RA permet d’afficher leurs contours en orange pour arriver à les voir de loin.

Compléter la collection permet d’obtenir un bonus d’xp mais aussi un point de compétence pour tous les personnages et quelques matériaux pour le craft (un Prométhium, une Nanocapsule programmable et un Pseudoderme), sans compter le trophée/succès lié.

01 – Bowery – Fresque d’Amphithéâtre

Rendez-vous au Nord-Ouest de Bowery pour trouver le pont qui relie cette zone à Bristol. La fresque est peinte sur le bâtiment juste à droite du pont.

02 – Bristol – Les invisibles

Le quartier Bristol est assez simple à apprivoiser avec juste un groupement d’immeubles au Nord et un autre au Sud. C’est ce dernier qui nous intéresse et plus particulièrement sa cour. Vers le centre, on peut trouver un terrain de basket mais aussi un petit bâtiment surmonté par un château d’eau. La fresque est sur la face Est de ce bâtiment.

03 – Le Chaudron – Les visages de Gotham

Direction le pont de la 3e Avenue au sud de Paris Island, en traversant le pont du sud vers le nord vous pourrez voir à droite un tag Paradis, le street art qui nous intéresse est un peu plus bas sur le même mur. Pour un repère un peu plus lumineux, vous pouvez chercher les néons Roast Pork qui vers la droite du graffiti recherché.

04 – Quartier financier – Gotham, ville verte

Cette fresque se trouve tout simplement sur le bâtiment situé à l’ouest de Beffroi. Il suffit de trouver l’un des néons de Luigi’s Pizza au pied de l’immeuble puis de lever la tête en direction du Nord.

05 – Gotham Heights – Université de Gotham

Rendez-vous au Sud-Ouest de Gotham Heights et sa Bridge Lane qui fait le lien entre le pont et Exhibition Avenue. La fresque est assez simple à voir dans les deux sens puisqu’elle est dirigée vers le Nord-Ouest.

06 – Le Vieux Gotham – Une époque plus simple

Passez au sud de la Cathédrale de Gotham City via la Crowne Avenue vers l’est et la fresque vous attendra juste en face de vous au croisement avec Rosserie Street.

07 – Otisburg – L’Origine du Mal

Cette fresque peut être complexe à trouver dû au fait de sa proximité de la frontière entre Otisburg et Bowery qui fait que l’on ne pense pas forcément à regarder ici. Et plus précisément, il faut aller à la section de Gardner Street qui est sous les rails du métro aérien. La fresque est sur le pilier, vers l’Ouest.

08 – Robinson Park – La marche des crabes

Pour repérer ce street art, le plus simple est de repérer l’obélisque de Robinson Park (et sa plaque). De là, tournez-vous vers l’Ouest pour voir un petit pont et la fresque est peinte sur son pilier Sud.

09 – Le Chaudron – Gotham volé

Le bâtiment qui accueille cette fresque n’est aucun signe distinctif mais heureusement, il n’y en a pas beaucoup autour ce qui le rend quand même très visible. Longez la route de la côte Ouest du Chaudron en partant du nord et vous verrez le street art à gauche de la route.

10 – West End – Fiers de l’être

Il faut se rendre vers le centre de West End, là où se rejoignent Grant Lane et Croydon Avenue et regarder vers le Nord. Le bâtiment orné de la fresque est aussi reconnaissable au panneau publicitaire à son sommet qui parle de l’addiction.

11 – West End – Notre ami Joël

Direction le Tunnel de Chelsea au Sud-Ouest de West End, le plus simple pour repérer la fresque est de se mettre au niveau de la station-service et de regarder vers le Nord. L’immeuble en question se situe du côté droit de la rue.

12 – Tricorner Island – Jetées de Gotham

Cette fresque peut être trouvée sur un bâtiment de la partie Est de Tricorner Island, sur le trottoir Sud de Hawkins Avenue en regardant vers l’Ouest.

Maintenant que Tim Drake est satisfait car vous avez trouvé tous les Street Arts de Gotham Knights, vous pouvez continuer de consulter notre section dédiées aux guides et astuces du jeu pour trouver par exemple tous les Batarangs ou les monuments de Gotham City.