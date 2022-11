Gotham Knights : Le mode coop à 4 joueurs arrive demain, Starro est aussi au programme

Même s’il base tout son concept sur le fait de pouvoir jouer à plusieurs, Gotham Knights n’a pas été en mesure de proposer un mode coop à 4 joueurs de sa sortie, ce qui n’est pas loin d’un comble. Cela lui a été reproché à juste titre, mais Warner Bros Montréal nous avait promis que cette fonctionnalité arriverait prochainement, via une mise à jour gratuite. Cette dernière sera disponible dès demain, et le studio nous tease son arrivée avec une image mettant un scène un vilain pour le moins inattendu.

Starro vient perturber Gotham

A challenger from the stars arrives in Gotham tomorrow. Don't miss the free update for Heroic Assault tomorrow at 8AM PT. #GothamKnights pic.twitter.com/UD4xt5di3j — Gotham Knights (@GothamKnights) November 28, 2022

Dès demain, il vous sera enfin possible de jouer jusqu’à 4 à Gotham Knights, non pas pour parcourir la ville ensemble, mais pour prendre part à un mode de jeu bien spécifique dans lequel la Bat-Family va visiblement devoir faire face à un méchant inattendu.

Starro sera visiblement de la partie, puisque la menace de la Cour des Hiboux ne suffisait pas. On ne s’attendait certainement pas à retrouver un tel personnage dans le jeu, mais soit. Après tout, il est désormais un peu plus connu du grand public suite à son apparition dans le film The Suicide Squad, donc pourquoi pas.

