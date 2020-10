Tout comme les Champignons anémophiles ou le Muguet Bleu, l‘Herbe à Lampe est une ressource nécessaire à faire évoluer vos personnages dans Genshin Impact. Si vous avez eu de la chance en tirant Diluc au tirage, ou un personnage comme Fischl ou Amber, alors il est fort probable que vous en avez besoin. On vous dit où en trouver.

Meilleur emplacement pour avoir de l’Herbe à Lampe

Pour commencer, sachez que l’Herbe à Lampe est une ressource qui pousse uniquement à Mondstadt (idéal pour le battle pass donc). De plus, il est préférable d’aller en récolter la nuit : comme son nom le suggère, l’Herbe à Lampe brille avec une couleur bleutée. Il est donc beaucoup plus simple de l’apercevoir quand il fait sombre.

La plante pousse à plusieurs endroits mais on a principalement deux emplacements qui sont très bien pour en avoir : le premier se situe au Bois des Murmures, entre le point de téléportation aux portes de la Cité de Mondstadt et la Statut des Sept du Lac Tombétoile. Vous en trouverez une petite quinzaine en fouillant la zone et en longeant la route.

Autre spot pour trouver de l’Herbe à lampe

Le second endroit que l’on peut vous conseiller, c’est le Territoire des Loups. En partant du point de téléportation du côté Lac et en remontant le chemin, vous en trouverez également une bonne dizaine aux alentours. Vous pouvez monter un peu au nord ouest pour en avoir deux/trois proche du Donjon de la Pépinière de Cécilias.

Autre conseil, téléportez-vous au point de téléportation à l’Ouest du Domaine de l’Aurore comme indiqué sur la capture d’écran. C’est simple et rapide, il y en a trois qui poussent là où se situe les esprits qu’il fallait guider. Pas beaucoup à prendre certes, mais pour juste un voyage, cela se prend.

Enfin, bien qu’elles soient peu nombreuses, vous en avez quelques-unes à l’Ouest du Temple du Lion. Et bien sûr, il y en a encore qui sont réparties dans quelques coins de Mondstadt, mais difficile de vous les conseiller puisqu’elles sont vraiment rares et peu utiles donc à farmer. Réitérez plutôt l’opération tous les deux jours.

Si vous souhaitez d’autres emplacements de ressources, référez-vous à notre guide complet des matériaux. Sinon, vous pouvez revenir à l’index de nos soluces. On a également un serveur Discord pour parler Genshin Impact.