Les ressources dans Genshin Impact sont nombreuses. On y retrouve du minerai, des composants d’amélioration mais aussi des plantes pour élever ses personnages, comme des Champignons anémophiles. Si vous venez de débloquer Qiqi grâce à la dernière bannière d’invocation, il est fort probable que vous ayez besoin de Muguet Bleu. Pas de panique, on vous explique où en trouver et où sont les meilleurs spots.

Où se situe le muguet bleu ?

Première chose à savoir, c’est où chercher. Et si le muguet bleu est disponible depuis le lancement du titre, il est vrai qu’on ne le trouve pas à la première recherche. On le trouve donc dans la région de Liyue, mais la subtilité, c’est qu’il pousse sur les falaises. Il sera donc nécessaire d’escalader ces dernières pour en trouver.

Et c’est peut être bête, mais on n’y pense pas forcément lors de nos premières escapades. Il suffira donc de regarder le flanc des différents collines pour en dénicher. Petite astuce : Qiqi dispose d’une faculté pour montrer l’emplacement des ressources de Liyue sur la mini-carte, n’hésitez donc pas à en farmer avec elle.

Meilleur endroit pour ramasser du Muguet Bleu

A vrai dire, il n’y a pas vraiment de meilleur endroit pour farmer le muguet bleu. Celui-ci pousse à plusieurs emplacements dans Liyue et l’on peut donc en dénicher beaucoup pendant sa balade. Néanmoins, il y a tout de même quelques coins qui sont plus sympas que d’autres.

On a notamment toute la zone autour du Village Mingyun. Le muguet y pousse à plusieurs endroits, comme vous pouvez le voir sur la carte, avec des spots qui sont relativement faciles à atteindre. On vous conseille donc de commencer par là-bas, sachant qu’il y en a près du point de téléportation.

D’autres spots pour le muguet

Néanmoins, s’il vous faut beaucoup de muguet bleu, d’autres endroits sont à visiter : le second meilleur emplacement (selon nous), c’est la zone au nord. Celle qui part de la Pente Wuwang et à l’Ouest de la Porte de Pierre. Vous en avez pas loin du point de téléportation, et pareil, assez accessible. Il y en a également autour du Village de Qingce, mais pas beaucoup.

Au sud du Mont Aozang et donc à l’Est de la Forêt de Pierre Huagang, c’est aussi un spot où il y a énormément de muguet bleu. Cependant, bien qu’on en trouve pas mal, on ne conseille pas forcément ce spot, étant donné que les falaises sont hautes et vous risquez de devoir faire de longues séances de grimpette. Vous pouvez toujours faire un tour un peu plus au nord et à différents spots indiqués sur le screenshot. Il n’y en a pas forcément beaucoup.

Enfin, dernier coin où on peut trouver plusieurs pousses, c’est au sud de Liyue, tout autour du point de téléportation situé au Monts Tianheng ainsi que proche de la statut des sept au Tombeau Dunyu. Vous aurez plusieurs coins vraiment sympathiques pour cette ressource.

Ceci dit, le Muguet Bleu pousse encore à d’autres coins, comme à quelques emplacements des plaines Guili mais honnêtement, cela ne vaut pas le coup d’y aller pour farmer, tant les emplacements sont rares.

Voilà, si vous en récoltez régulièrement, vous ne devriez pas avoir trop de mal à développer l’éveil de Qiqi. Si jamais vous souhaitez d’autres emplacements, notre guide des ressources est là pour vous. Sinon, vous pouvez revenir à l’index de nos soluces. On a également un serveur Discord pour parler Genshin Impact.