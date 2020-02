Éclats d’Armure Abyssale pour Discorde – Darksiders Genesis

Comme dans tous les jeux Darksiders, les Cavaliers de l’Apocalypse ont droit à leurs Armures Abyssales, et Darksiders Genesis ne déroge pas à la règle. Cet épisode nous permet de découvrir celle du petit dernier, Discorde. Voici comment récupérer son Armure Abyssale.

Où trouver les éclats d’Armure Abyssale pour Discorde ?

Pour avoir droit à ce skin, qui permet également d’améliorer de manière conséquente les caractéristiques de Discorde, il va falloir réunir cinq éclats disséminés à travers les missions. Voici leur position.

Fragment 1 : chapitre 7

Pour trouver cet éclat, le Gantelet des Séismes sera indispensable (il se débloque plus tard, dans ce même chapitre 7). Une fois en sa possession, revenez au début du niveau.

Dans la première grande zone, vous verrez au centre de celle-ci une roche plus haute que les autres, avec un socle sur lequel vous pouvez taper avec le Gantelet. Suivez alors le parcours qui apparaît devant vous pour trouver une zone secrète. Dans cette nouvelle pièce, suivez le chemin jusqu’à arriver en face d’un monstre à abattre, qui garde le coffre.

Fragment 2 : Chapitre 11

Après avoir terminé le chapitre 11, ne retournez pas tout de suite dans le Néant. Suivez le chemin à gauche de celle-ci pour apercevoir une nouvelle zone. Il faut alors utiliser la Bombe du Néant sur deux des socles présents, sautez et effectuer une ruée pour retomber très vite sur le portail créé, afin d’être propulsé vers la cascade. Vous trouverez alors le coffre avec l’éclat.

Fragment 3 : Chapitre 4

Cet éclat se situe effectivement dans les premiers chapitres du jeu, mais il n’est possible de le récupérer qu’une fois en possession de l’Étincelle d’Éther. Rendez-vous alors dans la zone la plus à l’est de la carte, pour voir un socle compatible avec le Gantelet des Séismes. Utilisez-le pour monter.

Un portail vous bloque la route. Utilisez l’Étincelle d’Éther pour déverrouiller les cristaux, puis chargez votre Lame Vorpal pour la lancer sur les deux interrupteurs. Changez immédiatement de personnage et employez à nouveau l’Étincelle d’Éther pour aller ouvrir le portail.

Fragment 4 : Le Néant

Pour cet avant-dernier fragment, il va falloir faire face à un grand défi, puisqu’il faudra ouvrir la Porte du Mystificateur du Néant. Si vous ne savez pas où elle se trouve, vous pouvez consulter notre guide complet qui résume la marche à suivre.

Fragment 5 : Chapitre 14

Cet éclat est le plus compliqué à récupérer. Rendez-vous au Chapitre 14, a l’entrée du Désert Écarlate. Juste avant d’y entrer, vous verrez qu’il est possible de monter sur l’arche géant qui sert d’entrée en vous rendant sur sa droite. Montez, et tournez à droite. Après avoir éliminer les ennemis, suivez le chemin qui mène sur les falaises jusqu’à trouver deux socles pour la Bombe du Néant.

Une fois le portail activé, sautez et effectuez une ruée pour retomber plus violemment, et donc sauter plus haut en sortant du portail. Au plus haut de votre saut, vous verrez un cristal qu’il est possible d’activer avec la Lame Vorpal.

Une fois que cela est fait, retournez sur l’arche, et allez maintenant à gauche. Vous verrez une plateforme qui pourra vous transporter de l’autre côté du désert. Mais dès le début du chemin, vous apercevez une tour avec des barils et des ennemis. Tuez-les et sautez dessus. Lancez ensuite votre Lame Vorpal sur l’interrupteur à proximité.

La porte qui est au fond du désert, tout au nord, devrait alors s’ouvrir. Elle cache le coffre qui contient ce dernier éclat.