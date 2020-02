Toutes les Portes du Mystificateur – Darksiders Genesis

Au cours du jeu, vous croiserez de nombreuses portes géantes dans les différents niveaux de ce Darksiders Genesis. Derrière ces Portes du Mystificateur, on trouve généralement une quantité de trésors, ainsi que quelques défis à accomplir. Pour les ouvrir, vous aurez besoin de collecter les clés du Mystificateurs disséminées dans chaque niveau. Voici la liste de toutes les Portes du Mystificateur présentes dans le jeu.

Trouver toutes les portes du Mystificateur

Porte 1 – Chapitre 1 : nécessite 1 clé

Se situe à la fin du chapitre, lorsque l’on arrive dans le Néant. Après avoir récupéré la Lame Vorpal, il faut se rendre le plus à l’est de la carte pour apercevoir deux cristaux bleus. Verrouillez les deux cristaux etlancez la Lame Vorpal pour ouvrir le chemin jusqu’à la porte.

Porte 2 – Chapitre 2 : nécessite 1 clé

Dès votre arrivée dans la première zone, la porte se trouve juste en face de vous, près de l’endroit où il est possible de ramasser des bombes.

Porte 3 – Chapitre 3 : nécessite 1 clé

Se situe dans la Forge de l’Enfer, vers la fin du troisième chapitre. Dans une zone avec un levier à actionner pour ouvrir la porte, vous verrez un grand trou au centre d’où surgissent des créatures. Des bombes sont générées sur le côté droit de la pièce. Au nord-ouest de cette pièce, vous apercevrez un chemin qui mène jusqu’à la porte.

Porte 4 – Chapitre 4 : nécessite 3 clés

Nécessite d’avoir accès à la Bombe du Néant, disponible en suivant le chemin principal de ce chapitre. Lorsque vous l’avez, revenez au centre de la carte, et allez tout droit au nord. Vous trouverez des socles pour les bombes du Néant à utiliser.

Une fois dans la nouvelle zone, éliminez les ennemis et franchissez le ravin à gauche, puis continuez tout droit pour apercevoir la porte.

Porte 5 – Chapitre 5 : nécessite 3 clés

Se situe à gauche de l’ascenseur qui permet de descendre au sein de la salle du trésor de Mammon.

Porte 6 – Chapitre 7 : nécessite 2 clés

Dès le début de la mission, grimpez sur votre cheval et foncez au nord-est de la toute première zone du chapitre pour voir la porte.

Porte 7 – Chapitre 8 : nécessite 1 clé

Se situe dans une zone cachée nommée « Le Caniveau ». Cette zone se trouve non-loin du mécanisme qui active un balancier, qui plonge dans l’acide. Près de cet endroit, vous trouverez un téléporteur en contrebas à droite. Descendez encore à droite pour apercevoir tout au bon du chemin un grand tuyau. Vous pouvez sauter dedans et vous laisser tomber. La porte est juste en bas.

Porte 8 – Chapitre 11 : nécessite 2 clés

Se situe dès le début du chapitre, derrière la première cascade que l’on peut voir au nord-est de la carte. Traversez la cascade, tuez les monstres et vous pourrez accéder à la porte.

Porte 9 – Chapitre 12 : nécessite 1 clé

Dans la zone au sud-est de la carte, tout au bout. Longez le bord de la carte pour atteindre la porte.

Porte 10 – Chapitre 14 : nécessite 3 clés

Pour l’atteindre, rendez-vous dans la grande zone qui se situe devant la forteresse. Allez ensuite au sud-est de cette zone, pour trouver un petit chemin qui vous mènera à la porte.

Porte 11 – Chapitre 15 : nécessite 3 clés

Dans la zone du cargo. Après avoir affronté des vagues d’ennemis, dirigez-vous vers les deux portes où ces derniers arrivaient. A droite, vous verrez deux poutres sur lesquelles il est possible de s’accrocher, ainsi qu’un palier inférieur. Descendez pour trouver la porte.

Porte 12 – Néant : nécessite 6 clés

Cette dernière porte est sans doute la plus compliquée à atteindre et nécessite un guide complet puisqu’elle est bien cachée. Tout d’abord, il faudra être en possession de tous les accessoires (type Lame Vorpal, Bombe du Néant etc.) de Guerre et Discorde.

Rendez-vous dans le Néant, près du téléporteur. Allez ensuite à droite et montez grâce au tremplin sur une nouvelle plateforme. Vous verrez alors un transporteur inactif et une torche. A l’aide de votre Lame Vorpal, il faudra allumer l’autre torche positionnée derrière le muret. Pour cela, trouvez l’angle parfait pour lancer votre lamer sur la torche, pour qu’elle rebondisse ensuite sur le mur en face et sur la torche inactive.

Un chemin va s’ouvrir. Suivez-le et sautez, attrapez le crochet et laissez-vous tomber sur le tremplin. En remontant, vous apercevrez 3 cristaux à allumer avec votre Lame. Il faudra donc être très rapide. Verrouillez-les et activez-les pour ouvrir le portail en face de vous.

Équipez-vous de la Bombe du Néant pour activer les deux socles dans la pièce. Laissez-vous tombez dans celui en bas pour vous projeter vers une plateforme plus élevée.

Sautez ensuite sur la plateforme où sont générées des bombes à lancer. Lancez une bombe du néant sur la plateforme en hauteur à gauche (vous n’arriverez pas à viser directement le socle, mais vous pouvez faire rebondir la bombe). Lancez alors une bombe dans l’autre socle pour libérer le chemin.

Il faudra ensuite sauter dans le socle le plus proche de vous à l’aide d’une ruée (sinon, vous ne sauterez pas assez haut). Une fois en haut, équipez-vous du Gantelet des séismes pour brisez les cristaux devant vous. Descendez à l’aide des rambardes, brisez les autres cristaux et remontez.

Sautez ensuite sur le propulseur, puis sur le suivant, et laissez-vous tomber dans la pièce qui apparaîtra au sud du deuxième propulseur. Utilisez l’Etincelle d’Ether pour la suite. Résolvez les différents parcours pour arriver devant la porte.

N’hésitez pas à consulter nos autres astuces et nos guides concernant Darksiders Genesis.