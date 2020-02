Liste des capacités de Discorde – Darksiders Genesis

Le quatrième Cavalier est jouable pour la première fois dans Darksiders Genesis, et c’est l’occasion de jeter un oeil à ses différents pouvoirs. Voyons comment débloquer ces quatre aptitudes (trois capacités de courroux et une de synergie), qui peuvent être salvatrices lors des combats un peu plus difficiles.

Où obtenir les capacités de Discorde ?

En dehors de ces multiples munitions, Discorde est capable d’utiliser trois capacités spéciales en activant un raccourci (L1 + carré, triangle ou rond sur PS4), sans oublier la capacité de synergie.

Clone d’ombre

Cette capacité est débloquée dès le début du jeu. Elle permet à Discorde d’esquiver une attaque, tout en créant un clone d’ombre qui apparaîtra à la place où était Discorde. Ce clone permet d’attaquer les ennemis et de focaliser leur attention. Il est possible de renforcer cette capacité et ce clone grâce à différents coeurs de monstres.

Chausse-trappe

Cette capacité permet à Discorde de sauter en arrière tout en lançant des mines explosives au sol, qui exploseront lorsque les ennemis marcheront dessus.

Pour l’obtenir, il faut se rendre à la mission 3. Le coffre contenant cette capacité se situe à l’est des Marches glacées. En ouvrant le coffre, faites attention aux ennemis aux alentours qui vont apparaître.

Dévoreur de monde

Cette capacité déclenche un tir à la portée très élevé, qui reste actif pendant plusieurs secondes et qui peut être orienté comme bon vous semble.

Pour débloquer cette capacité, rendez-vous à la mission 5. Dans le donjon de Mammon, récupérez le bout de piédestal le plus à gauche de la map. Un torrent de lave va alors débloquer un nouveau chemin à gauche de cette même salle. Il suffit de se laisser tomber pour arriver dans cette nouvelle pièce, puis de grimper aux corniches au nord, et de sauter sur le tremplin pour avoir accès au coffre.

Synergie : Barrage de tirs

L’aptitude de synergie est différente. Elle se débloque automatiquement après avoir terminé la mission 5. Elle permet de changer de personnage tout en effectuant une attaque à la volée. Pour activer celle de Discorde, il faut donc jouer avec Guerre, et effectuer le changement en appuyant longuement sur L1 + croix (sur PS4). Discorde va alors apparaître et tournoyer sur place tout en tirant une salve de balles sur tous les ennemis aux alentours.

