Comme pour chaque sortie d’un nouvel opus, les fans souhaitent trouver le moyen d’obtenir les Pokémon de départs culte de la franchise : Salamèche, Bulbizarre et Carapuce. Même si nous n’avons pas (encore) la possibilité de récupérer les deux derniers, ce n’est pas le cas du Pokémon feu/vol. Voici donc comment capturer Dracaufeu dans Pokémon Écarlate et Violet.

Comment capturer Dracaufeu dans Pokémon Écarlate et Violet

Pour obtenir Dracaufeu, il d’abord falloir bien vous préparer puisqu’il ne peut être obtenu que via un Téracristal de niveau 7. Il s’agit de raids spéciaux (qui se dérouleront du 2 au 4 décembre pour le prochain). Durant ce laps de temps, vous allez pouvoir récupérer le Pokémon feu avec l’insigne Surpuissant. Sachez cependant que ce Dracaufeu spécial ne peut être obtenu qu’une seule fois par sauvegarde. Il est de niveau 100 et il possède six IV exceptionnels, cependant rien ne vous empêche ensuite de faire des œufs pour obtenir un Salamèche et un Reptincel.

Etant donné la difficulté élevée des raids de niveau 6, on imagine qu’il faudra d’abord avoir terminé le jeu pour débloquer les raids de niveau 7. Pour cela, il va vous falloir terminer le jeu (jusqu’au tournois de l’académie) et accomplir des raids de niveau 5 jusqu’à recevoir des appels du professeur Jacq. Si jamais vous manquez cette occasion de l’obtenir par manque temps ou bien que vous n’ayez pas encore atteint la fin du jeu, sachez que Nintendo organisera une autre session de raids pour Dracaufeu du 16 au 18 décembre. On imagine qu’il y en aura régulièrement.

Comment battre le Dracaufeu 7 étoiles dans Pokémon Écarlate et Violet

La difficulté des raids Téracristal

Les raids Téracristal 5 étoiles, et surtout ceux à 6 étoiles, sont très difficiles même avec de bons coéquipiers. Les deux freins qui vous font souvent atteindre le game over sont :

Le temps qui vient rapidement à manquer à cause d’un manque de dégâts ou trop de mort du côté de votre équipe ce qui engendre des pénalités de temps.

Le bouclier téracristal qui bloque une grande partie des dégâts à moins de lancer des attaques très efficaces sous téracristallisation

Quel Pokémon pour battre Dracaufeu dans Pokémon Écarlate et Violet ?

Afin de bien vous préparer et de ne pas trop souffrir face à ce boss surpuissant, voici notre recommandation sur quel Pokémon choisir afin de vaincre ce Dracaufeu 7 étoiles. Il sera de type dragon lors de ce raid téracristal. Un Pokémon sauvage est justement idéal pour ce raid, il s’agit d’Azumarill. Grâce son type eau et fée, il pourra aisément résister aux attaques de type feu et dragon de Dracaufeu. (Nymphalie est également un bon choix en support). Rendez-vous au lac Asrol afin de capturer Azumarill dans une version Téracristal de type fée. Vous devriez le voir aisément étant donné qu’il brille au loin.

Par la suite, augmenter son niveau jusqu’à 100 (avec des bonbons pour que ce soit plus rapide) et utilisez une pilule talent s’il n’a pas d’office « Coloforce ». En matière d’attaques, on vous conseille « Câlinerie » afin de faire assez mal et briser plus facilement le bouclier après votre téracristallisation, Cognobidon pour booster l’attaque au maximum et faire très mal (donnez « feuille copieuse » à Azumarill et faîte un pique-nique avec ce dernier et un Hariyama afin de copier la capacité) et « coup de main » afin de booster les attaques de vos coéquipiers. N’hésitez pas non plus à optimiser les EV et IV en privilégiant l’attaque et la défense spéciale.

Déroulement du combat

Dracaufeu utilise principalement les attaques suivantes :

Déflagration

Vent Violent

Surchauffe (uniquement au premier tour du combat)

Téra Explosion

Exploforce

Avec une équipe d’Azumarill par exemple, il va très souvent vous lancer des Vent Violent alors prenez garde à bien soigner au bons timing pour ne pas prendre trop de pénalités de temps. Dès que son bouclier se brise, il lance automatiquement Zenith, ce qui active son talent « Force Soleil ». Afin de bien résister au cours du combat, n’hésitez pas à prendre quelqu’un dans votre équipe pouvant utiliser Mur Lumière régulièrement. Afin de contre « Force Soleil » vous pouvez activer « Tempête de sable » ou bien « Chute de neige ».

