Star Wars: Knights of the Old Republic Remake est-il en danger ? Le trailer du jeu retiré sur YouTube

Il ne vous aura peut-être pas échappé qu’Embracer Group, l’un des nouveaux géants de cette industrie, va mal, voire très mal. Cette grande entreprise accuse le coup après plusieurs échecs dont celui d’un deal avec le gouvernement saoudien, qui fait faire une croix sur deux milliards de dollars. Ce qui a amené à un plan de restructuration qui semble déjà faire quelques victimes, Volition (Saints Row) en tête. Et face à ces coupes budgétaires, Star Wars: Knights of the Old Republic Remake, qui est l’un des projets les plus ambitieux du groupe, pourrait lui aussi être une cible dans cette volonté d’économiser le plus possible.