On aurait aimé y croire. Malheureusement, le retour d’Alone in the Dark en 2024 n’est pas très fameux. Si ce nouvel épisode est rempli de bonnes intentions, de son ambiance réussie à son OST divine et à son Manoir Derceto visuellement réussi, il accumule également de nombreux problèmes de finitions et plusieurs concepts qui n’aboutissent pas. Difficile de lui en vouloir quand on ressent autant de bonnes intentions, mais ce n’est pas avec ce volet que la franchise reviendra briller. On vous en parle dans ce vidéo test. Alone in the Dark est d’ores et déjà disponible sur PC, PS5 et Xbox Series.